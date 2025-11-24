Νέα Υόρκη: Έξωση σε influencer που έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια και αρνούνταν να πληρώσει – Χρωστάει 40.000 δολάρια σε ενοίκια

Μια influencer, η οποία είχε αρνηθεί επανειλημμένως να πληρώσει σε πολυτελή εστιατόρια της Νέας Υόρκης όπου σύχναζε, αναμένεται να εκδιωχθεί από το διαμέρισμά της στο Μπρούκλιν.

Η 34χρονη Pei «Lu» Chung, που έχει συλληφθεί τουλάχιστον επτά φορές για απάτη σε εστιατόρια, σταμάτησε να πληρώνει το μηνιαίο ενοίκιο των 3.350 δολαρίων για το στούντιο της το 2023 και το συμβόλαιό της έληξε τον Αύγουστο του 2024.

Τώρα οφείλει περισσότερα από 40.000 δολάρια και δικαστική απόφαση την υποχρεώνει να εγκαταλείψει το διαμέρισμα έως την 1η Δεκεμβρίου.

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και πρώην κυβερνήτης, Eliot Spitzer, αστειεύτηκε στη New York Post, σχολιάζοντας: «Αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι, προσπάθησα να κλείσω τραπέζι σε μερικά από αυτά τα εστιατόρια και δεν μπορούσα».

Προβλήματα με τους γείτονες

Η Chung μετακόμισε στο διαμέρισμα τον Ιούλιο του 2021 και έχει δημοσιεύσει βίντεο με τον εαυτό της φορώντας σέξι εσώρουχα και ακριβές μάρκες όπως Cartier, Louis Vuitton, Dior και Burberry.

Ωστόσο, γείτονες περιέγραψαν την παρουσία της ως ενοχλητική και ανησυχητική, με φωνές κατά τη διάρκεια της νύχτας, χτυπήματα στις πόρτες, φερόμενες βανδαλιστικές πράξεις και παράξενες εκρήξεις που έκαναν την αστυνομία να επισκέπτεται το διαμέρισμά της πολλές φορές.

Ένας γείτονας, ο οποίος ζήτησε να αναφερθεί ως «Will», είπε ότι όταν η Chung έφτασε αρχικά, ήταν ήσυχη, αλλά μέχρι τον χειμώνα του 2022 η συμπεριφορά της άλλαξε και όσοι ήταν φιλικοί μαζί της άρχισαν να απομακρύνονται, λέγοντας ότι «κάτι ήταν λάθος».

Την ίδια περίοδο, η Chung φέρεται ότι είπε σε πρώην θυρωρούς ότι είδε έναν ελεύθερο σκοπευτή στην ταράτσα κοντινού κτιρίου και φοβόταν ότι, ως Ταϊβανέζα, το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα «την κυνηγά».

Μέχρι την άνοιξη του 2023, φαινόταν πιο ήρεμη, αλλά το καλοκαίρι του 2024 επικοινώνησε ξανά με τον Will μέσω WhatsApp, αμφισβητώντας τα τέλη γυμναστηρίου που όφειλε και πρότεινε «να συμβουλευτεί έναν δικηγόρο για πιθανές νομικές ενέργειες».

Στη συνέχεια σταμάτησε να πληρώνει ενοίκιο και η συμπεριφορά της ξέφυγε.

Το Νοέμβριο του 2024, φέρεται ότι εξερράγη σε μια ομαδική συνομιλία στο WhatsApp group λόγω της συμπεριφοράς του προσωπικού της υποδοχής στο κτίριο, ενώ έπαιζε μουσική τόσο δυνατά που έτρεμαν οι τοίχοι και τα έπιπλα.

«Ήταν σκόπιμο», είπε ο Will. «Μπορούσες να καταλάβεις ότι είχε σπρώξει το ηχείο στον τοίχο μου».

Η αστυνομία κλήθηκε τουλάχιστον τρεις φορές, ενώ το προσωπικό διαχείρισης του κτιρίου δήλωσε ότι η έξωσή της είναι σε «υψηλή προτεραιότητα» για εκείνους.

Δεν πλήρωνε στα εστιατόρια

Η Chung φέρεται ότι συνέχισε να δημιουργεί εντάσεις στα εστιατόρια, ξεκινώντας από το Francie στα τέλη Οκτωβρίου, παραγγέλλοντας φαγητά αξίας εκατοντάδων δολαρίων και αρνούμενη να πληρώσει.

Ο John Winterman, ιδιοκτήτης του Francie, δήλωσε: «Ήθελε ως αντάλλαγμα να ανεβάσει εικόνες και να φτιάξει ένα blog post για το γεύμα. Της είπα ότι αυτό θα έπρεπε να είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων και δεν είχε, οπότε έπρεπε να πληρώσει».

Ακολούθησαν περιστατικά και σε άλλα εστιατόρια όπως τα Lavender Lake, Peter Luger, Sea Thai και Misi, με συνολικά επτά συλλήψεις και κατηγορίες για κλοπή υπηρεσιών.

Η Chung έχει δηλώσει αθώα σε τουλάχιστον μία υπόθεση και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο, λίγες μέρες μετά την προγραμματισμένη έξωσή της.