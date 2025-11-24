Le Monde για το βιβλίο Τσίπρα: «Ο αριστερός ταραχοποιός ετοιμάζει την επιστροφή του με την “Ιθάκη”»

Le Monde για το βιβλίο Τσίπρα: «Ο αριστερός ταραχοποιός ετοιμάζει την επιστροφή του με την “Ιθάκη”»

Με το βιβλίο του «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του, γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, σημειώνοντας ότι το έργο του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε σύγκρουση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας, κυκλοφορεί τη Δευτέρα.

Τα μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για προοίμιο της επιστροφής του στην πολιτική σκηνή, σημειώνει η Le Monde.

«Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου», ανακοινώνει ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε ένα απόσπασμα από την ηχογραφημένη έκδοση του βιβλίου του, «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν από την έκδοσή του. «Γράφω για να καταθέσω τη μαρτυρία της εμπειρίας μιας χώρας και του λαού της, που σε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας τους, τόλμησαν να διεκδικήσουν την αξιοπρέπειά τους», προσθέτει.

«Δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση που συγκλόνισε την Ευρώπη, ο αριστερός ταραχοποιός που έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ηλικία 40 ετών, επιστρέφει σε αυτό το ακόμη τραυματικό για την ελληνική κοινωνία επεισόδιο με το βιβλίο του “Ιθάκη”, 730 σελίδων.  Το βιβλίο, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου από τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο Gutenberg, αποτελεί ήδη αντικείμενο δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη διαρροή μη εξουσιοδοτημένων αποσπασμάτων και αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία παρακολουθεί με προσοχή τις επόμενες κινήσεις του κ. Τσίπρα, καθώς, όπως γράφει ο ίδιος, “η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα”» γράφει η Le Monde.

Στις σελίδες του βιβλίου, ο κ. Τσίπρας περιγράφει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, την πίεση από την Ευρώπη και τη δύσκολη απόφαση που ελήφθη να διεξαχθεί δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015 για την απόρριψη ενός προγράμματος λιτότητας που θεωρήθηκε υπερβολικά αυστηρό για τον ελληνικό λαό.

«Δεν είχαμε πλέον κανένα μέσο πίεσης», σημειώνει, «το μόνο που μας απέμενε ήταν (…) η εικόνα μας, η εικόνα μιας χώρας που, αντί να υπογράψει την ταπείνωσή της, ζητά από τον λαό της να αποφασίσει».

