Αλλαγές στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1

Enikos Newsroom

Media

Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/toprwino_ant1

Περίοδο αναπροσαρμογής και πειραμάτων διανύει το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της σεζόν, σύμφωνα με την Reallife.

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα αναζητεί τα πατήματά της μετά τη σημαντική αλλαγή που έγινε με τη μετακίνηση της ώρας έναρξης από τις 10:00 στις 9:00. Σε πρώτη φάση προχωρά η αποσυμφόρηση του πάνελ.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν με καθημερινή και συνεχή παρουσία στο «Πρωινό» σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, πλέον θα εμφανίζεται μόνο σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Οι ιθύνοντες του «Πρωινού» και ο Στ. Μπαλάσκας προχώρησαν σε συζητήσεις για αλλαγή στον τρόπο αξιοποίησης και παρουσίας του στην εκπομπή.

Ήδη ο αστυνομικός αναλυτής απέχει από το πάνελ και βγαίνει τις τελευταίες ημέρες με σύνδεση περιορισμένης διάρκειας από το σπίτι του, ενώ θα επανέλθει στο πλατό σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ανάλογα με την επικαιρότητα. Το «Πρωινό» επιχειρεί μια στροφή σε πιο ανάλαφρα θέματα με παρεΐστικο σχολιασμό.

