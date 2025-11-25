Άρης: Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα – Μένει εκτός δράσης για δύο μήνες

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό διάστημα. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τα χειρότερα για τον 28χρονο Γάλλο επιθετικό, ο οποίος θα απουσιάσει από τα πλάνα του Άκη Μάντζιου για περίπου δύο μήνες.

Ο ποδοσφαιριστής υπέστη εξάρθρωση της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, η οποία ανατάχθηκε, όμως ο περαιτέρω ιατρικός έλεγχος αποκάλυψε και κάταγμα των σησαμοειδών οσταρίων του άκρου ποδός, καθώς και συνδεσμική κάκωση. Ο τραυματισμός αυτός απαιτεί προσεκτική αποθεραπεία που θα εξελιχθεί σε δύο στάδια, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επιστροφή του στα γήπεδα πριν από τις αρχές του νέου έτους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Αλφαρέλα αναμένεται να επιστρέψει στη δράση λίγο μετά τα μέσα Ιανουαρίου. Μέχρι τότε, θα χάσει κρίσιμα ματς της ομάδας του, όπως αυτό με την ΑΕΛ Novibet στις 29 Νοεμβρίου, τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο στις 3 Δεκεμβρίου και για τη Super League στις 7 του ίδιου μήνα, καθώς και το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 14 Δεκεμβρίου. Εκτός θα μείνει και από την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στις 20 Δεκεμβρίου, αλλά και από το ντέρμπι με την ΑΕΚ που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Ιανουαρίου 2026.

Τον Ιανουάριο, ο Άρης θα έχει ακόμη αγωνιστικές υποχρεώσεις τόσο στο Κύπελλο όσο και στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet, εντός τον Λεβαδειακό και εκτός τον Παναιτωλικό. Η απουσία του Αλφαρέλα αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τους «κιτρινόμαυρους», που θα χρειαστεί να καλύψουν το κενό του μέχρι την επιστροφή του στα μέσα του χειμώνα.