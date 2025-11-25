ΟΗΕ: Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο – Το σπίτι ο πιο επικίνδυνος χώρος

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΗΕ: Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο – Το σπίτι ο πιο επικίνδυνος χώρος
Πηγή: Freepik

Κάθε δέκα λεπτά, κάπου στον κόσμο, μια γυναίκα χάνει τη ζωή της από τα χέρια κάποιου οικείου της, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, που κάνει λόγο για ανεπαρκή πρόοδο στην προσπάθεια εξάλειψης της γυναικοκτονίας.

Σε κοινή έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και της UN Women, αποκαλύπτεται πως περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν το 2024 από τους συντρόφους τους ή μέλη της οικογένειάς τους. Η έκθεση δημοσιοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναδεικνύοντας πως η καθημερινότητα για πολλές γυναίκες εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Το 60% των γυναικών που δολοφονήθηκαν παγκοσμίως σκοτώθηκαν από πρόσωπα του στενού τους κύκλου — συζύγους, συντρόφους ή συγγενείς όπως πατέρα, θείο, μητέρα ή αδέλφια. Αντίθετα, μόνο το 11% των ανδρών θυμάτων ανθρωποκτονίας σκοτώθηκε από κάποιον γνωστό του.

Τα 50.000 περιστατικά, βασισμένα σε δεδομένα από 117 χώρες, μεταφράζονται σε 137 γυναίκες την ημέρα ή μία κάθε 10 λεπτά. Αν και το νούμερο φαίνεται ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 2023, η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, δεν σημαίνει πραγματική βελτίωση, αλλά οφείλεται σε ελλιπή στοιχεία από ορισμένες χώρες.

Η γυναικοκτονία, σημειώνουν, εξακολουθεί να αφαιρεί δεκάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο, χωρίς σημάδια ουσιαστικής μείωσης. Το σπίτι παραμένει ο πιο επικίνδυνος τόπος για γυναίκες και κορίτσια. Καμία περιοχή του πλανήτη δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από αυτή τη μάστιγα, με την Αφρική να καταγράφει και πάλι τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, περίπου 22.000 μόνο το 2024.

Η Σάρα Χέντρικς, Διευθύντρια Πολιτικής της UN Women, υπογράμμισε πως «οι γυναικοκτονίες δεν συμβαίνουν απομονωμένα. Συχνά αποτελούν μέρος ενός κύκλου βίας που ξεκινά με ελεγκτικές συμπεριφορές, απειλές και παρενόχληση — ακόμη και διαδικτυακή».

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η τεχνολογική εξέλιξη έχει εντείνει ορισμένες μορφές βίας και έχει δημιουργήσει νέες, όπως η μη συναινετική κοινοποίηση εικόνων, το doxxing και τα deepfake βίντεο.

Η Χέντρικς τόνισε επίσης πως «χρειάζεται η εφαρμογή νόμων που να αναγνωρίζουν πώς η βία εκδηλώνεται σε όλη τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών — τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου — και να λογοδοτούν οι δράστες προτού η βία γίνει θανατηφόρα».

Πηγή: AFP

