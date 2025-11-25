Νικόλας Χαλκιαδάκης: «Άκουσα σχόλια επειδή δεν έχω τελειώσει Δραματική Σχολή» – Το τέλος που θα έδινε στον «Δικαστή»

Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής» υποδυόμενος τον γιο του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, βρέθηκε καλεσμένος στη βραδινή εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show». Ο νεαρός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στην υποκριτική, τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά και το τέλος που ο ίδιος θα ήθελε να δει στην ιστορία.

Αναφερόμενος στα σχόλια που δέχτηκε στην αρχή της καριέρας του για το γεγονός ότι δεν έχει αποφοιτήσει από Δραματική Σχολή, σημείωσε: «Είχα ακούσει τον πρώτο καιρό ειδικά, αρκετά. Είναι και λογικό από μια άποψη. Ποιος είσαι ρε φίλε που έρχεσαι εδώ πέρα στο χώρο χωρίς σχολή; Ούτε ένιωσα ποτέ εγώ προσωπικά ότι έχω κάποιο τρελό ταλέντο. Δεν ένιωσα πως είχα κάποια κλίση

Στη συνέχεια εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει σκληρά για να βελτιωθεί: «Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω δουλέψει πολύ. Προσπαθώ… έκανα πολλά σεμινάρια αλλά λίγο πιο στοχευμένα. Και το πήγα με έναν τρόπο δικό μου. Μου άρεσε που έπρεπε να το κερδίσω αυτό. Δεν τα θέλω εύκολα. Μου άρεσε που έπρεπε να κερδίσω τη θέση μου στο χώρο

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στη σειρά, ο Χαλκιαδάκης ανέφερε: «Είναι μια πολύ ωραία στιγμή και συνεργασία και με τον Κωνσταντίνο. Είμαι τυχερός που δουλεύω μαζί του. Έχουμε πολλές και δύσκολες σκηνές μαζί. Γυρνάμε το 25ο επεισόδιο. Δεν γνωρίζω το τέλος

Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς θα ήθελε ο ίδιος να τελειώσει η σειρά, αφήνοντας άφωνο τον παρουσιαστή: «Δραματουργικά ήθελα να πεθάνουν όλοι γύρω από τον Άλκη, να μείνει μόνος με τις τύψεις του, τις ενοχές του και το βάρος για αυτό που έκανε

