Όλγα Γεροβασίλη για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: Ο Βαρουφάκης ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος στιγμή

Enikos Newsroom

πολιτική

Όλγα Γεροβασίλη για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: Ο Βαρουφάκης ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος στιγμή

Τη δική της τοποθέτηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έκανε η Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (24/11/25) στο Action 24. Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις κρίσιμες πολιτικές στιγμές που έζησε η χώρα, αλλά και στις επιλογές προσώπων που καθόρισαν εκείνη την περίοδο.

Η κ. Γεροβασίλη σχολίασε πως «αν είχαν ανταποκριθεί θετικά Αχτσιόγλου και Χαρίτσης στο κάλεσμα Τσίπρα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά», υπογραμμίζοντας ότι οι τότε ισορροπίες στο κόμμα θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει.

Αναφερόμενη στις δύσκολες συνθήκες του 2015, σημείωσε: «Η χώρα είχε πέσει στα βράχια. Τα ταμεία ήταν άδεια και ο κύριος Σαμαράς (δεν είπε) καμία συγνώμη για τη χώρα. Το πρώτο μνημόνιο απέτυχε, το δεύτερο απέτυχε και η κυβέρνηση έπρεπε σε ένα μήνα να λύσει όλα τα προβλήματα».

Η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Γιάννη Βαρουφάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «προφανώς ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος χρονική στιγμή στη χώρα».

Στη συνέχεια, σχολίασε τις συμπεριφορές ορισμένων προσώπων, τονίζοντας: «Οι άνθρωποι κρίνονται την ώρα που πρέπει να συγκρουστούν με το εγώ τους και σε συνθήκες πίεσης. Στη ζωή, τα πράγματα αποκαλύπτονται όταν στριμώχνουν. Η άποψή μου για την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή».

Τέλος, για τον Στέφανο Κασσελάκη, η κ. Γεροβασίλη ανέφερε: «Εγώ έχω συγκρουστεί ανοιχτά, καταθέτοντας τις πολιτικές μου απόψεις και υπερασπιζόμενη τις δικές μου αξίες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
09:58 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Το λάθος που εντόπισε στην «Ιθάκη» – «Κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας»

Ένα λάθος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφορεί από χθες, εντόπισε ο κυβερν...
09:39 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Βαρουφάκης για Τσίπρα: «Θέλει να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια – Έχω πολλά βιβλία να διαβάσω, λέω να περιμένω την ταινία»

Στην πολιτική διαδρομή του στον ΣΥΡΙΖΑ και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» αναφέρθηκε ο επ...
09:25 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Η άνοδος στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και οι τριγμοί στη σχέση του με τον Αλέκο Αλαβάνο – «Με περιόρισε σε ρόλο κομπάρσου»

Στη σχέση του με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκο Αλαβάνο, αναφέρεται ο Αλέξης ...
09:04 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Η αφιέρωση στον Άδωνι Γεωργιάδη και η ατάκα «τα λιγουρεύεστε;»

Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό του στο instagram για την κυκλοφορία του βι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα