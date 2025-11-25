Όλγα Γεροβασίλη για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: Ο Βαρουφάκης ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος στιγμή

Τη δική της τοποθέτηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έκανε η Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (24/11/25) στο Action 24. Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις κρίσιμες πολιτικές στιγμές που έζησε η χώρα, αλλά και στις επιλογές προσώπων που καθόρισαν εκείνη την περίοδο.

Η κ. Γεροβασίλη σχολίασε πως «αν είχαν ανταποκριθεί θετικά Αχτσιόγλου και Χαρίτσης στο κάλεσμα Τσίπρα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά», υπογραμμίζοντας ότι οι τότε ισορροπίες στο κόμμα θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει.

Αναφερόμενη στις δύσκολες συνθήκες του 2015, σημείωσε: «Η χώρα είχε πέσει στα βράχια. Τα ταμεία ήταν άδεια και ο κύριος Σαμαράς (δεν είπε) καμία συγνώμη για τη χώρα. Το πρώτο μνημόνιο απέτυχε, το δεύτερο απέτυχε και η κυβέρνηση έπρεπε σε ένα μήνα να λύσει όλα τα προβλήματα».

Η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Γιάννη Βαρουφάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «προφανώς ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος χρονική στιγμή στη χώρα».

Στη συνέχεια, σχολίασε τις συμπεριφορές ορισμένων προσώπων, τονίζοντας: «Οι άνθρωποι κρίνονται την ώρα που πρέπει να συγκρουστούν με το εγώ τους και σε συνθήκες πίεσης. Στη ζωή, τα πράγματα αποκαλύπτονται όταν στριμώχνουν. Η άποψή μου για την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή».

Τέλος, για τον Στέφανο Κασσελάκη, η κ. Γεροβασίλη ανέφερε: «Εγώ έχω συγκρουστεί ανοιχτά, καταθέτοντας τις πολιτικές μου απόψεις και υπερασπιζόμενη τις δικές μου αξίες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο».