Σοβαρό τροχαίο στην Ναύπακτο: Αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε σε ελιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (24 Νοεμβρίου 2025) στη Ναύπακτο, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με δύναμη σε ελιά.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Ξηροπήγαδο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής. Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στο δέντρο.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, η γυναίκα οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε, παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, καθώς άνοιξαν έγκαιρα οι αερόσακοι, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Ναυπάκτου, που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το πώς συνέβη το περιστατικό.