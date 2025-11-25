Ντόναλντ Τραμπ: Βάζει τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις

Ντόναλντ Τραμπ: Βάζει τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι». Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες (24.11.2025) εκτελεστικό διάταγμα θέτοντας σε κίνηση διαδικασία η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα σημάνει πως παραρτήματα της οργάνωσης θα καταχωριστούν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο και φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι τα παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων «στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο» – αυτή η τελευταία είναι η χώρα όπου ιδρύθηκε το κίνημα – «εμπλέκονται σε ή ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν εκστρατείες βίας και αποσταθεροποίησης που βλάπτουν τους ίδιους τους τόπους τους, τους Αμερικανούς πολίτες ή αμερικανικά συμφέροντα».

Επαφίεται στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο και στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ να φέρουν σε πέρας τη διαδικασία.

Η καταχώριση οποιασδήποτε οντότητας στον κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» επιτρέπει, πέρα από την άσκηση πολιτικής πίεσης που συνεπάγεται, να λαμβάνεται σειρά τιμωρητικών μέτρων οικονομικής και διοικητικής φύσης: «πάγωμα» τυχόν πόρων της στην αμερικανική δικαιοδοσία, απαγόρευση κάθε χρηματοοικονομικής συναλλαγής μαζί της, απαγόρευση εισόδου των μελών της στις ΗΠΑ κ.λπ.

Η οργάνωση, με παραρτήματα σε διάφορες χώρες, αποτέλεσε για δεκαετίες το κυριότερο κίνημα της αντιπολίτευσης στην Αίγυπτο, παρά τη σκληρή καταστολή της.

Σήμερα χαρακτηρισμένη «τρομοκρατική» οργάνωση στη χώρα, σβήστηκε από τον πολιτικό χάρτη το 2013, μετά τη σύντομη θητεία του πρώτου και μοναδικού μέλους της που κατάφερε ποτέ να κερδίσει προεδρικές εκλογές και να αναλάβει την εξουσία, του Μοχάμεντ Μόρσι.

Το κίνημα πρεσβεύει το μετριοπαθές πολιτικό ισλάμ. Έχει τεθεί εκτός νόμου και σε άλλες χώρες, όπως στη Σαουδική Αραβία και, πιο πρόσφατα – τον Απρίλιο -, στην Ιορδανία.

Οι ιορδανικές αρχές πρόσαψαν στο κίνημα «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες», ιδίως την κατασκευή και αποθήκευση ρουκετών και εκρηκτικών.

Στη Γαλλία, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αφιέρωσε φέτος δύο συμβούλια άμυνας και εθνικής ασφαλείας στον «εισοδισμό» (σ.σ. διείσδυση οργανωμένης ομάδας με σαφείς προπαγανδιστικούς στόχους σε ιδεολογικά συγγενές ή/και αντίπαλο στρατόπεδο, αποσκοπώντας στην αποδυνάμωση και μετάλλαξή του προς όφελος των επιδιώξεών της) των Αδελφών Μουσουλμάνων.

