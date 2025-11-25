Αντώνης Σρόιτερ: «Η τηλεόραση θα γίνει διαδίκτυο και το διαδίκτυο θα γίνει τηλεόραση»

Ο Αντώνης Σρόιτερ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 και μίλησε για προσωπικές στιγμές, αλλά και για τη διαδρομή του στην τηλεόραση.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Alpha αποκάλυψε πως πολλοί τον θεωρούν «ψώνιο», επειδή συχνά δεν χαιρετά ανθρώπους που γνωρίζει, ωστόσο αυτό –όπως εξήγησε– δεν γίνεται από αδιαφορία, αλλά επειδή δεν αναγνωρίζει πρόσωπα.

«Το έχω ψάξει κι είναι ασθένεια», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας: «Εγώ και προ τηλεόρασης, δεν θα έμπαινα σε ένα εστιατόριο να τους χαιρετήσω όλους. Δεν έχει να κάνει με την τηλεόραση, αλλά έχω ένα κουσούρι ότι δεν θυμάμαι ανθρώπους και δεν αναγνωρίζω πρόσωπα. Μπορεί να δω κάποιον 100 φορές και να μην τον χαιρετήσω γιατί δεν θα τον αναγνωρίσω».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Αυτός θα πει το ψώνιο, τον μπιπ, κι εγώ δεν θα έχω καταλάβει τίποτα. Το έχω ακούσει πολλές φορές γιατί έχω κάνει αυτή τη βλακεία πολλές φορές. Το έχω ψάξει κι είναι ασθένεια. Λέγεται αγνωστοπροσωπία».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αντώνης Σρόιτερ μίλησε και για την πορεία του στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας πως ξεκίνησε χωρίς καμία εμπειρία μπροστά στην κάμερα. «Ήταν πολλοί άνθρωποι τότε στον Alpha που κάθισαν και το συζήτησαν. Δεν έχω μάθει ποιος ήταν ο πρώτος που το πρότεινε. Από τα πρόσωπα που είχαν πει “αυτός κάνει για τηλεόραση”, ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος. Και το ξέρω και του το έχω πει και του το χρωστάω αυτό. Ξεκίνησα από τις εφημερίδες. Δεν είχα καμία επαφή με δελτία ειδήσεων. Δεν είχα κάνει τηλεόραση ποτέ στη ζωή μου. Πήραμε έναν άνθρωπο και τον πετάξαμε να κάνει κεντρικό δελτίο ειδήσεων χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Αν μου έδειχνες την κάμερα, δεν ήξερα ποιο είναι το μπρος και ποιο το πίσω», ανέφερε ο παρουσιαστής του Alpha.

Παρά την επιτυχία που ακολούθησε, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ακόμη δεν έχει καταλάβει τι είδαν σε εκείνον οι υπεύθυνοι του σταθμού: «Δεν έχω καταλάβει. Υπήρχαν άνθρωποι με καλύτερη εμπειρία από μένα, με καλύτερη εμφάνιση, μπορεί και να τα λέγανε πιο ωραία. Τι να σου πω; Ίσως στην πορεία έγινα καλός. Γιατί στην αρχή σίγουρα δεν ήμουνα».

Ο Αντώνης Σρόιτερ αποκάλυψε επίσης ότι έχει δεχθεί προτάσεις να φύγει από τον Alpha, όμως παραμένει πιστός στο κανάλι. «Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγω. Κάποιες φορές το σκέφτηκα. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που τους αρέσουν οι αλλαγές. Αν περνάω καλά κάπου και αισθάνομαι ότι με θέλουν και τους θέλω, δεν κουνιέμαι. Ανανέωσα το συμβόλαιό μου μέχρι το 2027. Ένα δεκαετές συμβόλαιο θα το φοβόμουν. Θα έλεγα “κάτσε να ζούμε μέχρι τότε”. Αλλά έχω και μια αυτοπεποίθηση ότι αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει», τόνισε.

Μιλώντας τέλος για το μέλλον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο δημοσιογράφος επεσήμανε: «Ο Αντώνης στην τηλεόραση είναι το σήμερα. Ο Αντώνης στο διαδίκτυο είναι το αύριο. Η τηλεόραση θα γίνει διαδίκτυο και το διαδίκτυο θα γίνει τηλεόραση. Όποιος δεν το καταλάβει, κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και θα δει ότι τον έχει ξεπεράσει ο κόσμος. Οι νέοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Πρέπει εμείς να πάμε στο διαδίκτυο, δεν θα έρθουν εκείνοι σε μας».