Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις «ταρακούνησαν» το Κίεβο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις «ταρακούνησαν» το Κίεβο

Ισχυρές εκρήξεις ταρακούνησαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, λίγο μετά την ενεργοποίηση πανεθνικού συναγερμού για ρωσική επίθεση τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της χώρας τέθηκαν σε πλήρη δράση, προσπαθώντας να αναχαιτίσουν ρωσικά drones και να αντιμετωπίσουν πιθανή πυραυλική επίθεση, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε πως κτίριο χτυπήθηκε στην περιοχή Πετσέρσκ, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Όπως πρόσθεσε, εξαιτίας των επιθέσεων σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος και νερού σε αρκετές περιοχές.

