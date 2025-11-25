Ιαπωνία: Τηλεφωνική επικοινωνία Σανάε Τακαΐτσι – Ντόναλντ Τραμπ για Κίνα και Ταϊβάν

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του FNN.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Τραμπ θα ενημερώσει την Τακαΐτσι για το περιεχόμενο της πρόσφατης τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Η επικοινωνία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού, η οποία είχε προειδοποιήσει πως ενδεχόμενη επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Η αναμενόμενη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Ιαπωνίας, αλλά και στις εντάσεις στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, με το ζήτημα της Ταϊβάν να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Πηγή: Reuters