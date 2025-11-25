Premier League: «Διπλό»… χαστούκι της Έβερτον στην Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Premier League: «Διπλό»… χαστούκι της Έβερτον στην Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Έβερτον πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της χρονιάς, επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» με 1-0, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για περισσότερο από 75 λεπτά. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ντιούσμπερι-Χολ στο 29ο λεπτό, χαρίζοντας ένα ιστορικό «διπλό» στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το πιο απρόσμενο περιστατικό της φετινής Premier League. Μόλις στο 14ο λεπτό, οι συμπαίκτες Γκεϊ και Κιν ήρθαν σε έντονο διαπληκτισμό μέσα στην περιοχή της Έβερτον, με τον Σενεγαλέζο να χαστουκίζει τον Άγγλο αμυντικό. Ο διαιτητής Χάρινγκτον δεν είχε άλλη επιλογή και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Γκεϊ, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «εφοπλιστές» δεν λύγισαν. Στο 29ο λεπτό, ο Ντιούσμπερι-Χολ με ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ονάνα, γράφοντας το 0-1. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του Ντέιβιντ Μόιες αμύνθηκε υποδειγματικά και κράτησε το πολύτιμο προβάδισμα ως το τέλος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Έβερτον ήταν ο Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος με καθοριστικές επεμβάσεις –ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο– κράτησε ανέπαφη την εστία του και έγινε ο ήρωας της βραδιάς. Στο φινάλε, ο Άγγλος τερματοφύλακας πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη μέσα στο «Θέατρο των Ονείρων».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37′ Νέτο, 88′ Φερνάντες)
  • Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69′ πεν. Ταβερνιέ, 81′ Ουνάλ-11′, 35′ Γουίλσον)
  • Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71′ Γουέλμπεκ, 84′ Χίνσελγουντ-29′ πεν. Τιάγκο)
  • Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84′ Χιμένεθ)
  • Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33′ Μουρίλο, 46′ Σαβόνα-78′ Γκιμπς-Γουάιτ)
  • Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63′ Μουνιόθ, 69′ Πίνο)
  • Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (63′, 70′ Μπαρνς – 68′ Ντίας)
  • Λιντς-Άστον Βίλα 1-2 (8′ Νμέτσα-48′, 75′ Ρότζερς)
  • Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1 (36′ Τροσάρ, 41′, 46′, 76′ Εζε-55′ Ριτσάρλισον)
  • Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 0-1 (29′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

  1. Άρσεναλ 29
  2. Τσέλσι 23
  3. Μάντσεστερ Σίτι 22
  4. Αστον Βίλα 21
  5. Κρίσταλ Πάλας 20
  6. Σάντερλαντ 19
  7. Μπόρνμουθ 19
  8. Μπράιτον 19
  9. Τότεναμ 18
  10. Μάντσεστερ Γ. 18
  11. Έβερτον 18
  12. Λίβερπουλ 18
  13. Μπρέντφορντ 16
  14. Νιούκαστλ 15
  15. Φούλαμ 14
  16. Νότιγχαμ Φόρεστ 12
  17. Λιντς 11
  18. Γουέστ Χαμ 11
  19. Μπέρνλι 10
  20. Γουλβς 2

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου

Επίθεση δέχθηκε 30χρονος βοηθός διαιτητή την Κυριακή, μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφα...
01:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Άρης: Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα – Μένει εκτός δράσης για δύο μήνες

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, καθώς τραυματίστη...
00:06 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Εθνική ανδρών: Άρχισε η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ

Η Εθνική ομάδα Ανδρών μπάσκετ μπήκε από την Δευτέρα σε ρυθμούς προετοιμασίας στη Θεσσαλονίκη, ...
23:51 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Αδιανόητη κόκκινη κάρτα στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον: Ο Γκουέι έδωσε σφαλιάρα σε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο «Ολντ Τράφορντ» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα