Νέο νυχτερινό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες – Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές

Enikos Newsroom

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο πολυκατοικίες και τραυματισμούς πολιτών, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις βρίσκονταν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς η πρωτεύουσα βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τίμουρ Τκάτσενκο, δήλωσε μέσω Telegram ότι κτήριο κατοικιών χτυπήθηκε σε συνοικία στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι κατάφεραν να βγουν σώοι από το φλεγόμενο κτίσμα. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σε ανεπίσημα δίκτυα δείχνουν διαμερίσματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι πολυκατοικία στην περιοχή Πετσέρσκ, στο κέντρο της πόλης, εκκενώθηκε μετά από άμεσο πλήγμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κομμάτια του κτιρίου καίγονταν, ενώ θραύσματα από τα drones εντοπίστηκαν σε ανοιχτό χώρο σε ανατολική συνοικία. Ο Κλίτσκο πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε διακοπές ρεύματος και νερού σε αρκετές περιοχές.

Την ίδια στιγμή, το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά ενεργειακών υποδομών της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ανακοίνωση του υπουργείου, επίσης μέσω Telegram, ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μαζική συνδυαστική επίθεση του εχθρού εναντίον ενεργειακών υποδομών».

Οι ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για αεροπορικά πλήγματα σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς οι επιθέσεις με πυραύλους και drones συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πηγή: Reuters

