Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από σήμερα με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» το νέο κύμα κακοκαιρίας

Ένα νέο και ιδιαίτερα επιβαρυμένο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά να χτυπά τη χώρα από σήμερα Τρίτη (25/11), την ώρα που πολλές περιοχές εξακολουθούν να μετρούν… τις πληγές τους από τα προηγούμενα έντονα φαινόμενα. Ο καιρός αγριεύει ξανά, και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής αλλά και εκτεταμένες καταιγίδες σε σημεία που έχουν ήδη επηρεαστεί σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να δώσει νέα ισχυρά επεισόδια βροχών και καταιγίδων από σήμερα, Τρίτη (25.11.2025), με έμφαση στη βορειοδυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι «άλλοι 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα» θα πέσουν σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί εκτεταμένες ζημιές, όπως η Κέρκυρα.

Η ΕΜΥ, με νέο έκτακτο δελτίο, προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι μόνο έντονα, αλλά και μεγάλης διάρκειας, με τη λήξη της κακοκαιρίας να πηγαίνει προς το Σάββατο για τα δυτικά και την Κυριακή για τις ανατολικές περιοχές.

Σήμερα, Τρίτη, η κακοκαιρία ξεκινά με βροχές στη δυτική και νότια Ελλάδα και στο Αιγαίο, ενώ ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο. Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι ιδιαίτερα επηρεασμένες θα είναι η περιοχή της Κέρκυρας, οι Διαπόντιοι Νήσοι, οι Παξοί και οι παραθαλάσσιες ζώνες της Ηπείρου. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα εμφανιστούν νεφώσεις που θα πυκνώσουν παροδικά, με τοπικές βροχές από την ανατολική Πελοπόννησο έως τις Κυκλάδες και την Κρήτη, επεκτεινόμενες αργότερα προς την ανατολική νησιωτική χώρα, τη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρά, αγγίζοντας τους 15 με 18 βαθμούς στα βόρεια, τους 19 με 21 στις περισσότερες περιοχές και έως τους 22 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Αύριο, Τετάρτη (26.11.2025), οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έντονα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Από το βράδυ της Τετάρτης και στη συνέχεια την Πέμπτη και την Παρασκευή, καταιγίδες θα σημειωθούν και στην Αττική. Το διήμερο Πέμπτης – Παρασκευής αναμένεται το δυσκολότερο, καθώς οι θυελλώδεις νοτιάδες θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές, από τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο.

Η Πολιτική Προστασία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδείνωσης και ζητά από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να τηρούν τις οδηγίες προφύλαξης.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1 Τάσος Αρνιακός προειδοποιεί ότι σήμερα, Τρίτη 25/11, «περιμένουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο».

Για την Αττική αναφέρει ότι «οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, το απόγευμα 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου». Για τη Θεσσαλονίκη εκτιμά ότι «λίγες νεφώσεις, που θα πυκνώσουν, με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς».

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Ταυτόχρονα, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος καλεί τον κόσμο να μείνει σε αυξημένη ετοιμότητα, σημειώνοντας ότι «Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά αυξημένη εγρήγορση». Όπως τονίζει, «από την Τετάρτη έως και το Σάββατο οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν από άστατο καιρό, με εκτεταμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες». Υπογραμμίζει επίσης ότι «το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι οι ήδη πληγείσες περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να δέχονται βροχοπτώσεις για 4–5 ακόμη ημέρες», γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο νέων προβλημάτων.

Στην αναλυτική ανάρτησή του εξηγεί ότι «η νέα επιδείνωση συνδέεται με τη μετατόπιση ενός αρκετά ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική Χερσόνησο προς την Ελλάδα», ενώ προσθέτει ότι «οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές έως 6–7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη ακόμη και 8 μποφόρ».

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της). Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, από το βράδυ στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία έως 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι δυτικοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοκαρνανία και από το απόγευμα στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο και την ανατολική Μακεδονία, νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025