ΗΠΑ: Ανακαλούν τη βίζα αξιωματούχου της Αϊτής για υποστήριξη συμμοριών

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι επέβαλαν περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε αξιωματούχο της κυβέρνησης της Αϊτής, κατηγορώντας τον για στήριξη σε συμμορίες και άλλες εγκληματικές οργανώσεις, αλλά και για παρεμπόδιση των προσπαθειών της κυβέρνησης της χώρας να αντιμετωπίσει τις λεγόμενες «τρομοκρατικές συμμορίες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η ταυτότητα του συγκεκριμένου αξιωματούχου δεν αποκαλύφθηκε, ενώ διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε βίζα διαθέτει θα ακυρωθεί.

Πηγή: Reuters