Αφγανιστάν: Βομβιστική επίθεση πακιστανικών δυνάμεων σκότωσε εννέα παιδιά και μία γυναίκα

Τουλάχιστον εννέα παιδιά και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους ύστερα από βομβαρδισμό κατοικίας στην επαρχία Κοστ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Όπως ανέφερε ο Μουτζαχίντ, οι πακιστανικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιθέσεις και στις επαρχίες Κουνάρ και Πακτίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις πολίτες.

«Χθες το βράδυ, στις 12:00, οι πακιστανικές δυνάμεις εισβολής βομβάρδισαν το σπίτι του πολίτη Βιλάγιατ Χαν στην περιοχή Γκερμπζβό της επαρχίας Κοστ, σκοτώνοντας 9 παιδιά (5 αγόρια και 4 κορίτσια) και μία γυναίκα, και καταστρέφοντας το σπίτι τους», δήλωσε ο Μουτζαχίντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η επίθεση αυτή προκάλεσε οργή στους κατοίκους της περιοχής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σχόλια από την πλευρά του Πακιστάν για το περιστατικό.

Πηγή: Reuters

