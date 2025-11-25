Αμαλιάδα: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας – Το σημείωμα που άφησε

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας, μετά τον θάνατο ενός 58χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα στη θέση «Πετρούλες», κοντά στον Άγιο Διονύσιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισε ο πατέρας του, στο χαγιάτι του σπιτιού τους, όπου είχε βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ηλικιωμένος, μόλις αντίκρισε το σοκαριστικό θέαμα, κάλεσε αμέσως τις αρχές, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής. Ο 58χρονος ήταν γνωστός στην περιοχή για την επαγγελματική του δραστηριότητα και ιδιαίτερα αγαπητός στους κατοίκους.

Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ήρεμο και κοινωνικό άνθρωπο, που δεν είχε δείξει ανησυχητικά σημάδια το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews, ο άνδρας άφησε σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του, κάνοντας αναφορά σε προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα είχε περιορίσει σημαντικά τις κοινωνικές του επαφές, κάτι που, όπως λένε, ίσως να σχετιζόταν με όσα τον απασχολούσαν.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, η οποία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την πόλη.