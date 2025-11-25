Αμαλιάδα: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας – Το σημείωμα που άφησε

Enikos Newsroom

κοινωνία

peripoliko

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας, μετά τον θάνατο ενός 58χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα στη θέση «Πετρούλες», κοντά στον Άγιο Διονύσιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισε ο πατέρας του, στο χαγιάτι του σπιτιού τους, όπου είχε βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ηλικιωμένος, μόλις αντίκρισε το σοκαριστικό θέαμα, κάλεσε αμέσως τις αρχές, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής. Ο 58χρονος ήταν γνωστός στην περιοχή για την επαγγελματική του δραστηριότητα και ιδιαίτερα αγαπητός στους κατοίκους.

Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ήρεμο και κοινωνικό άνθρωπο, που δεν είχε δείξει ανησυχητικά σημάδια το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews, ο άνδρας άφησε σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του, κάνοντας αναφορά σε προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα είχε περιορίσει σημαντικά τις κοινωνικές του επαφές, κάτι που, όπως λένε, ίσως να σχετιζόταν με όσα τον απασχολούσαν.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, η οποία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την πόλη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
11:26 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL» – «Το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής» προειδοποιεί ο Κολυδάς

«ADEL» ονομάζεται η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να πλήξεις πολλές περιοχές της χώρας τις επό...
10:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης – Ομολόγησε η νύφη της

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου. Η νύφη της έ...
08:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Έντονη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του θετού γιου του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή...
08:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις σε Συγγρού, Μεσογείων και Αττική Οδό

Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο καθώς ιδιαίτερα αυξη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα