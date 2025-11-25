Άδωνις Γεωργιάδης: «Η μόνη ορθή πράξη του Αλέξη Τσίπρα ήταν η “κωλοτούμπα” στο δημοψήφισμα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (24/11/25) στο κανάλι Action 24, σχολίασε με ιδιαίτερη ένταση αποσπάσματα από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα βιβλιοπωλεία.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις κρίσιμες ημέρες του καλοκαιριού του 2015, εκφράζοντας την άποψη πως η χώρα σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα. «Πώς σώθηκε η Ελλάδα, Θεέ μου. Ότι είναι η Ακρόπολη ακόμα όρθια είναι θαύμα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι εκείνη την περίοδο η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την καταστροφή.

Αναφερόμενος στον τότε πρωθυπουργό, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Θεωρώ τον Αλέξη Τσίπρα πολύ μοιραίο για τη χώρα, πολύ επικίνδυνο. Τον θεωρώ έναν φοβερό δημαγωγό, αλλά θέλω να τον υπερασπιστώ για την κωλοτούμπα. Η μόνη πολιτικά ορθή πράξη της ζωής του είναι αυτή η κωλοτούμπα».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η Ελλάδα είχε επιστρέψει στη δραχμή, μετά τη νίκη του «όχι» στο δημοψήφισμα: «Ο Τσίπρας, μετά τη νίκη του στο δημοψήφισμα, μπορούσε να πάει την Ελλάδα στη δραχμή. Φυσικά θα ήταν εμφύλιος, πραξικόπημα, αίμα… Εμείς που είχαμε δει τα σενάρια της ΕΕ για το τι σήμαινε επιστροφή στη δραχμή, γνωρίζαμε ότι τα σχέδια προέβλεπαν ελικόπτερα να πετούν νερά και τρόφιμα στις μεγάλες πόλεις, στρατό σε σούπερ μάρκετ, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Κοινοβούλιο και σε κρίσιμα κτίρια. Στην αρχή θα υπήρχαν λεφτά από το εξωτερικό μόνο για να αγοράζουμε φάρμακα και καύσιμα. Αυτές θα ήταν οι πρώτες εβδομάδες της δραχμής. Σαν τη Γάζα…».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε και μια προσωπική του απόφαση εκείνων των ημερών: «Εγώ την οικογένειά μου, επειδή είχα τον Αλκαίο τότε μωρό, ψηφίσαμε “ναι” στο δημοψήφισμα, τους πήγα στο αεροδρόμιο, τους έβαλα στο αεροπλάνο και φύγανε. Πήγανε στην Αμερική. Τους είχα πει “εσείς τουλάχιστον να ζήσετε”… Τους έδιωξα και γύρισαν αφού ψηφίστηκε το μνημόνιο και έμεινε η Ελλάδα στο ευρώ».