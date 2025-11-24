Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέχνη της μεταμφίεσης – Μυστικά και απρόσμενοι κίνδυνοι σε μια ιστορία γεμάτη ένταση από τη συγγραφέα Samantha Larsen

Όταν η δεσποινίς Τίφανι Γούντολ αποφασίζει να υιοθετήσει την ταυτότητα του νεκρού αδελφού της, ανακαλύπτει ότι κανείς δεν είναι αυτό ακριβώς που δείχνει.

Λονδίνο, 1784. Η δεσποινίς Τίφανι Γούντολ δεν σκότωσε τον ετεροθαλή αδελφό της, τον έθαψε ωστόσο στον πίσω κήπο για να μη χάσει το σπιτάκι της. Τώρα, αναγκάζεται να παριστάνει τον

Ουράια και να συνεχίσει τη δουλειά του ως βιβλιοθηκάριου του Δούκα του Μπόφορτ, ενώ ψάχνει απεγνωσμένα στο Άστγουελ Πάλας, το μέγαρο του δούκα, την καρφίτσα με το διαμάντι που

τους είχε απομείνει ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο.

Το σχέδιο της Τίφανι μοιάζει να πιάνει, ώσπου την ανακαλύπτει ο βιβλιοπώλης Σαμίρ Λάθροπ στη λίμνη. Εκείνος πιστεύει πως τη σώζει από πνιγμό ενώ εκείνη απλώς πλένεται αφού έχει θάψει

τον αδελφό της. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο εφημέριος της κάνει πρόταση γάμου και ο κ. Λάθροπ αρχίζει να της γίνεται επικίνδυνα συμπαθής. Η άφιξη της παιδικής της φίλης, της Τες,

φέρνει στην επιφάνεια παλιά και νέα μυστικά – ενώ ο φόνος μιας υπηρέτριας, μια συλλογή κλεμμένων αντικειμένων και μια ανεξήγητη ασθένεια αναστατώνουν τους πάντες στο Άστγουελ Πάλας.

Θα καταφέρει η Τίφανι να λύσει τα μυστήρια χωρίς να αποκαλυφθεί η μεταμφίεσή της;

Αν όχι, μπορεί να χάσει όχι μόνο το σπίτι της – αλλά και τη ζωή της.

