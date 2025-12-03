Κόνι Μεταξά: «Η Ζόζεφιν με έχει μπλοκάρει στα social»

Σύνοψη από το

  • Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» τον λόγο του χωρισμού της από τον Μάριο Καπότση, αναφέροντας την έλλειψη συναισθηματισμού από πλευράς του.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «η μεγαλύτερη προδοσία» που βίωσε από τον Μάριο ήταν η μη τήρηση της επιθυμίας της να μη μιλάει με τον πατέρα της μετά τον χωρισμό τους.
  • Επιπλέον, η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε ότι η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη την έχουν μπλοκάρει στα social media, ενώ η ίδια δεν μπλοκάρει κανέναν εκτός από όσους της μιλούν άσχημα στα σχόλια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Κόνι Μεταξά

Καλεσμένη στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» στο Youtube ήταν αυτή την εβδομάδα η Κόνι Μεταξά.

«Ο λόγος που χώρισα με τον Μάριο ήταν ότι εκείνος δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός, ενώ εγώ είμαι φουλ. […] Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω βιώσει την έχω βιώσει από τον Μάριο και ήταν ότι του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου μετά τον χωρισμό μας και εκείνος δεν το σεβάστηκε», εξομολογείται η Κόνι Μεταξά.

«Δεν κάνω εγώ μπλοκ. Εκείνοι με κάνουν. Με έχουν κάνει η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη. Δεν θα κάνω κανέναν μπλοκ γιατί δεν είμαι 5 ετών. Κάνω μόνο όσους μου μιλάνε πάρα πολύ άσχημα στα σχόλια», αποκάλυψε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

«Ο Τάσος Ξιαρχό με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια», περιέγραψε η Κόνι Μεταξά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συχνά λάθη που κάνουμε στο πρωινό και βλάπτουμε τα νεφρά μας, σύμφωνα με ειδικό

«Είμαι 101 ετών με οστεοαρθρίτιδα αλλά δεν σταματάω να σηκώνω βάρη κάθε μέρα στο γυμναστήριο» – Τι αποκαλύπτει η σούπερ για...

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τις πληρωμές και τις αυξήσεις

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες- Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:20 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Θέμις Μπαζάκα: «Σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, η Θέ...
01:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Κατσανδρή: «Ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα στο Παρίσι – Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια»

Η Μαρία Κατσανδρή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, «The 2Nig...
22:49 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ανθή Βούλγαρη: «Χρόνια πολλά στο αγγελούδι μου, σήμερα είναι η πρώτη μας γιορτή» – Οι ευχές στον λίγων μηνών γιο της

Τον Μάρτιο του 2025 η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σ...
22:16 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Άγγελος Διονυσίου: Τι απάντησε για το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Στράτου

Σε βραδινή του έξοδο συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»