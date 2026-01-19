Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, αύριο Τρίτη

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει φέρει σημαντικά προβλήματα, οδηγώντας αρκετούς δήμους να αναστείλουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για λόγους ασφάλειας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σχολεία θα ανοίξουν με καθυστέρηση, ενώ αλλού η διακοπή της λειτουργίας τους σχετίζεται με προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Για αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, αποφασίστηκαν τα εξής:

Δήμος Καρπενησίου

Στο Καρπενήσι, με απόφαση του Δήμου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς που δεν έχουν άλλη δυνατότητα φύλαξης των παιδιών τους.

Δήμος Πύλης

Στον Δήμο Πύλης, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης και Στουρναραίικων, καθώς οι έντονες χιονοπτώσεις και το ψύχος δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και αναμένεται νεότερη ενημέρωση, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, όπου δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί. Η απόφαση ελήφθη λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων και της αδυναμίας εκτέλεσης των δρομολογίων του ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Όπως αναφέρεται, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των μαθημάτων.

Δήμος Θάσου

Στη Θάσο, με απόφαση του Δημάρχου, διακόπτεται η διά ζώσης λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου. Ο λόγος είναι η προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ από τις 08:00 έως τις 15:00, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των σχολείων χωρίς θέρμανση.

Δήμος Δελφών

Στον Δήμο Δελφών, αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Ιτέας, καθώς τα δύο σχολεία υπέστησαν φθορές από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο. Τα συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη προχωρήσει σε απομάκρυνση των καμένων υλικών και επισκευές σε αλουμίνια και τζάμια, ενώ το Γενικό Λύκειο ηλεκτροδοτήθηκε ξανά με στόχο να επαναλειτουργήσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Για το Γυμνάσιο αναμένονται νέες ανακοινώσεις. Η κατάσταση εξετάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Άμφισσας, παρουσία του Δημάρχου Παναγιώτη Ταγκαλή και των αρμόδιων φορέων, ενώ θα ακολουθήσει νέα συνάντηση αύριο για την επαναξιολόγηση της πορείας των εργασιών.

Δήμος Ερέτριας

Αντίστοιχα, στον Δήμο Ερέτριας, κλειστά θα μείνουν το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Γυμνού λόγω της διακοπής ρεύματος που προγραμματίστηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση κολόνων. Ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής ζήτησε να αναβληθούν οι εργασίες, όμως τελικά συμφωνήθηκε η διακοπή να μειωθεί χρονικά και να χρησιμοποιηθούν γεννήτριες ώστε να διατηρηθεί η υδροδότηση. Παρά τις ενέργειες αυτές, ο Δήμαρχος έκρινε πως για λόγους ασφάλειας τα σχολεία δεν πρέπει να λειτουργήσουν αύριο. Αντίθετα, το Δημοτικό Σχολείο Γυμνού θα λειτουργήσει κανονικά, καθώς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Τέλος, στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εορτής του πολιούχου Αγίου Ευθυμίου, που τιμάται αύριο, 20 Ιανουαρίου.