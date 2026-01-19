Νετανιάχου: Διαφωνεί με τον Τραμπ για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας – Δεν δέχεται στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ στον θύλακα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επανέλαβε σήμερα ότι διαφωνεί με την ανάπτυξη Τούρκων ή Καταριανών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας και τη διαφωνία του με τις ΗΠΑ για τη μελλοντική διακυβέρνηση του θύλακα.

«Δεν θα υπάρχουν ούτε Τούρκοι, ούτε Καταριανοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Νετανιάχου στο κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ διαφωνεί με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υλοποίηση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τη συγκρότηση μιας εκτελεστικής επιτροπής που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του «Συμβουλίου Ειρήνης», στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ. Αυτή η επιτροπή, που παρουσιάστηκε ως «συμβουλευτική» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και τον Καταριανό διπλωμάτη Άλι αλ Θαουάντι.

Από το Σάββατο, το γραφείο του Νετανιάχου εξέφρασε την αντίθεσή του στη σύνθεση αυτού του νέου οργάνου. Η ανακοίνωση της σύνθεσης της επιτροπής «δεν έγινε σε συντονισμό με το Ισραήλ και αντίκειται στην πολιτική του», είπε ο Νετανιάχου σημειώνοντας ότι «ανέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών να επικοινωνήσει για το θέμα αυτό με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ».

Στην ανακοίνωση του Σαββάτου δεν διευκρινίζονταν οι λόγοι των αντιρρήσεων του Ισραήλ, το οποίο ωστόσο έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι διαφωνεί με την εμπλοκή της Τουρκίας στη μεταπολεμική Γάζα. Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν ραγδαία μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε με αφορμή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινώσει ότι η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση της. Αυτό το δεύτερο στάδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων που ελέγχουν σχεδόν τον μισό θύλακα και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί ποιες χώρες θα μετέχουν σε αυτή τη δύναμη, η οποία θα έχει ως αποστολή να βοηθήσει στην ασφάλεια της Γάζας και να εκπαιδεύσει τις παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μισείτε τη δουλειά σας – Τι να κάνετε

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Πόσο κοστίζει σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καυσόξυλα

Έρχονται παρεμβάσεις για απλούστευση πολεοδομικών διαδικασιών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και δασικές εκκρεμότητες – Τι ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:50 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Ράντεφ – Τα σενάρια για τον σχηματισμό δικού του κόμματος

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι θα παραιτηθεί από...
21:23 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Δανία και Γροιλανδία πρότειναν αποστολή του NATO στην Αρκτική – Το ενδεχόμενο να στείλει δυνάμεις εξετάζει και ο Καναδάς

Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη Δανία μόνο, να αποφασίσει την απάντησή της απέναντι ...
20:50 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Στους 40 οι νεκροί από την σιδηροδρομική τραγωδία – «Δυστυχώς ο αριθμός δεν είναι οριστικός»

Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τρένου και την πρόσκρουσή του σε άλλον δ...
19:58 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κάλας: Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να δώσει «μάχη» για τη Γροιλανδία, αλλά θα υπερασπιστεί τη θέση της

Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε «διαμάχη» με τις ΗΠΑ σχετικά με τις φιλοδοξίες του πρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι