Ακύλας: «Θυμάμαι τη μητέρα μου να δουλεύει 12ωρα – Έπαιρνε δανεικά από φίλες της»

Σύνοψη από το

  • Ο Ακύλας, που έχει γίνει viral με τη συμμετοχή του για τη Eurovision και το τραγούδι «Ferto», βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, όπου μίλησε για το μήνυμα του κομματιού του και τις δυσκολίες των γονέων του.
  • Ο τραγουδιστής εξήγησε πως το «Ferto» είναι βιωματικό, καθώς «μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό», περιγράφοντας πτυχές της προσωπικής του ζωής και απευθυνόμενος στη μητέρα του.
  • Αναφερόμενος στη μητέρα του, ο Ακύλας συγκινήθηκε, τονίζοντας πως «η ίδια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα… για να μας μεγαλώσει» και εξέφρασε ευγνωμοσύνη στους γονείς του που προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα παρά τις δυσκολίες.
Ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Ο τραγουδιστής, που έχει γίνει viral με τη συμμετοχή του για τη Eurovision και το τραγούδι «Ferto», μίλησε για το μήνυμα του κομματιού του αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του μεγαλώνοντάς τον.

Ο ίδιος εξήγησε πως το τραγούδι του είναι βιωματικό, καθώς μέσα από τους στίχους περιγράφει πτυχές της προσωπικής του ζωής. «Μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Είναι ένα κομμάτι βιωματικό. Είναι βιωματικό γιατί ο χαρακτήρας μέσα στο κομμάτι —προσπαθώ να αποστασιοποιούμαι λίγο γιατί νιώθω πολύ εκτεθειμένος, φυσικά, με το να το παίρνω έτσι πάνω μου— έχει στοιχεία από τη ζωή μου. Θέλω να πω, απευθύνομαι στη μητέρα μου. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση, νιώθω, για το μέσα μου. Κι είμαι πολύ περήφανος και συγκινημένος που το έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος. Καλά, δυο μέρες τώρα, δηλαδή, είμαστε όλοι στο σπίτι —κι η μάνα μου κι όλοι— είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν το περιμέναμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ακύλας περιέγραψε επίσης το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το τραγούδι του: «Ο χαρακτήρας ξεκινάει και λέει: “Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο σε αυτή τη ζωή, δεν θα πάω πάσο. Θα τα ρισκάρω όλα για τα όνειρά μου, ό,τι κι αν έχω.” Και ξεκινάει και ζητάει πράγματα —πράγματα που ονειρεύεται. “Θέλω αυτό, φέρ’ το μου. Θέλω αυτό, φέρ’ το μου.” Κάποια στιγμή παθαίνει έναν παροξυσμό, ένα manic episode, εκεί που λέει “Cuban link, φέρ’ το”, που κουνάω το κεφάλι, που είναι λίγο ένα moment που τα έχω όλα και δεν μου αρκεί τίποτα πλέον».

Αναφερόμενος στη μητέρα του, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πόσο σκληρά δούλεψε για να μεγαλώσει τον ίδιο και την αδερφή του. «Η μητέρα μου είναι πολύ συγκινημένη, γιατί η ίδια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχει κάνει ό,τι μπορεί —γυναίκα δηλαδή— για να μας μεγαλώσει, εμένα και την αδερφή μου. Τη θυμάμαι να δουλεύει δεκάωρα… Σε ό,τι εκδρομή, ας πούμε, σχολική, θα έπαιρνε δανεικά από φίλες της, σε φάση “θα πας, ρε παιδί μου, θα πας”. Οπότε είναι και ευγνωμοσύνη σ’ αυτούς τους γονείς που, παρόλο που δεν είχαν, προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα», σημείωσε.

