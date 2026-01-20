Τραμπ: Προσκάλεσε τον Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας πως προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.
«Έχει προσκληθεί», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους.
Reporter: Have you invited Putin to be a member of the board of peace?
Trump: Yes
Reporter: Can you respond to Macron saying he will not join the board of peace?
Trump: Nobody wants him… I’ll put a 200% tariff on his wines and he’ll join pic.twitter.com/A3a1fXybks
— Acyn (@Acyn) January 20, 2026