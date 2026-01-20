Τραμπ: Προσκάλεσε τον Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν
πηγή: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας πως προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

«Έχει προσκληθεί», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους.

 

08:42 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

