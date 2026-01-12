Ινδία: Επιθετικός ελέφαντας έχει σπείρει τον τρόμο σε χωριά – 17 νεκροί σε 12 επιθέσεις από την αρχή του έτους

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: Unsplash

Ένα κύμα φονικών επιθέσεων από έναν άγριο ελέφαντα έχει προκαλέσει τρόμο σε περιοχές της ανατολικής Ινδίας τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, με τις Αρχές να προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν το ζώο και να αποτρέψουν νέα θύματα.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν σκοτωθεί από ελέφαντα στην Ινδία σε μια σειρά επιθέσεων που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Σύμφωνα με τους Times of India και το Hindu, ο ελέφαντας, που εκτιμάται ότι είναι ενήλικος αρσενικός, έχει σκοτώσει ανθρώπους σε περίπου 12 διαφορετικές επιθέσεις από την 1η Ιανουαρίου στην περιοχή West Singhbhum της πολιτείας Τζαρχάντ, στην ανατολική Ινδία.

Ένας από τους πιο πρόσφατους θανάτους καταγράφηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, όταν μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της σε τοπικό νοσοκομείο, αναφέρει το People.

Μεταξύ των τελευταίων θυμάτων αναφέρονται η Chipri Chimpi από το χωριό Sialjod, ο 40χρονος Prakash Das και ένα ανήλικο αγόρι. Σύμφωνα με το Hindu, ο Das αποκεφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σε ένα άλλο περιστατικό, στο χωριό Babadia, μια σύζυγος, ένας σύζυγος και τα δύο παιδιά τους σκοτώθηκαν όλοι μαζί.

Μιλώντας στους Times, ο αξιωματικός για τα δάση της περιφέρειας, Aditya Narayan, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής το προσωπικό άγριας ζωής δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τον ελέφαντα, ωστόσο αρκετές κρατικές και ανεξάρτητες υπηρεσίες από όλη την Ινδία έχουν ενταχθεί στην επιχείρηση αναζήτησης.

Όταν εντοπιστεί το ζώο, το δασαρχείο θα μπορέσει να το ναρκώσει και να το μετεγκαταστήσει.

«Εξακολουθούμε να κατασκηνώνουμε στα χωράφια προσπαθώντας να εντοπίσουμε τον ελέφαντα με πολλές ομάδες, αλλά σήμερα δεν εμφανίστηκε», είπε ο Narayan στους Times, προσθέτοντας ότι το δασαρχείο έχει εκδώσει αρκετές δημόσιες ανακοινώσεις με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει κανείς σε περίπτωση συνάντησης με ελέφαντα.

Αξιωματικός του δασαρχείου δήλωσε επίσης στο ίδιο μέσο ότι το μοτίβο κίνησης του ελέφαντα «υποδηλώνει ότι κινείται χαοτικά σε μια περίμετρο 100 χιλιομέτρων σε τρεις δασικές περιοχές» και ότι εντοπίστηκε για τελευταία φορά την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Η περιφερειακή επικεφαλής δασών Kolhan, Smita Pankaj, δήλωσε επίσης στους Times ότι οι υπηρεσίες επικεντρώνονται κυρίως στην αποτροπή νέων θυμάτων.

Σύμφωνα με το Hindu, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ελέφαντας επιτίθεται κυρίως τη νύχτα, ενώ οι άνθρωποι κοιμούνται, και ότι οι κάτοικοι χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα και ομάδες περιπολίας για να κρατούν το ζώο μακριά από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ο αρσενικός ελέφαντας εκτιμάται ότι βρίσκεται σε κατάσταση musth. Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο του Ντένβερ, πρόκειται για μια ορμονική κατάσταση, μοναδική στα αρσενικά ασιατικά και αφρικανικά ελεφαντοειδή, κατά την οποία η τεστοστερόνη αυξάνεται σημαντικά και τα ζώα γίνονται εξαιρετικά επιθετικά.

13:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

