Παρίσι: Κλειστό ξανά το Μουσείο του Λούβρου λόγω απεργίας

Σύνοψη από το

  • Το μουσείο του Λούβρου παραμένει κλειστό σήμερα, καθώς το προσωπικό του προχωρά και πάλι σε απεργία ζητώντας βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Η επανάληψη της απεργιακής κινητοποίησης αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων, καθώς δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τη διεύθυνση και το υπουργείο Πολιτισμού.
  • Είναι η δεύτερη φορά που το μουσείο δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 15 Δεκεμβρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Παρίσι: Κλειστό ξανά το Μουσείο του Λούβρου λόγω απεργίας
Φωτογραφία: Reuters

Το Mουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα αφού το προσωπικό κατεβαίνει και πάλι σε απεργία με αίτημα την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, έγινε γνωστό από το μουσείο και τα συνδικάτα.

Η γενική συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε το πρωί αποφάσισε την επανάληψη της απεργιακής κινητοποίησης του Δεκεμβρίου κρίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την διεύθυνση του Λούβρου και το υπουργείο Πολιτισμού.

Κατά συνέπεια, το μουσείο δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λούβρου και θα παραμείνει κλειστό για δεύτερη φορά από την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 15 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μουστάρδα, μαρμελάδες, οδοντόκρεμα και άλλα προϊόντα που περιέχουν καρκινογόνα πρόσθετα, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΕΟΦ: Οδηγίες για ασφαλή χρήση φαρμάκου για την επιληψία σε νεογνά- Κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών

ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Δεκέμβριο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

IRIS: Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου στις άμεσες πληρωμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πακιστάν: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου έπειτα από γαμήλια δεξίωση – Νεκροί οι νεόνυμφοι και άλλα 6 άτομα

Μια ημέρα οικογενειακής χαρά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν μετατράπηκε σε τραγωδία τα ξημερώματ...
11:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους» – Επιμένει στην «απόκτηση» της χώρας από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στην επιθυμία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, «με τον έν...
11:05 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατία...
10:21 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Οργή στην Κούβα για τον Τραμπ που έστειλε τελεσίγραφο στην Αβάνα και «έχρισε» πρόεδρο της χώρας τον Ρούμπιο – «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τον τόνο έναντι της Κούβας χθες Κυριακή, απαιτώντας η νήσος να δεχτε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι