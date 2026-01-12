Παρίσι: Κλειστό ξανά το Μουσείο του Λούβρου λόγω απεργίας

Το Mουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα αφού το προσωπικό κατεβαίνει και πάλι σε απεργία με αίτημα την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, έγινε γνωστό από το μουσείο και τα συνδικάτα.

Η γενική συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε το πρωί αποφάσισε την επανάληψη της απεργιακής κινητοποίησης του Δεκεμβρίου κρίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την διεύθυνση του Λούβρου και το υπουργείο Πολιτισμού.

Κατά συνέπεια, το μουσείο δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λούβρου και θα παραμείνει κλειστό για δεύτερη φορά από την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 15 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ