Τηλεθέαση (18/1): Τι νούμερα έκανε στην πρεμιέρα το MasterChef

  • Το MasterChef έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (18/1), καταγράφοντας ενδιαφέροντα νούμερα τηλεθέασης.
  • Στην κορυφή του δυναμικού κοινού βρέθηκε το MasterChef 10, ενώ σταθερά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν και οι επαναλήψεις ελληνικών σειρών.
  • Στο σύνολο κοινού ξεχώρισε το Survivor, με το MasterChef να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.
Το βράδυ της Κυριακής (18/1) έκανε πρεμιέρα το MasterChef.

Στην κορυφή του δυναμικού κοινού βρέθηκε το MasterChef 10, ενώ σταθερά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι επαναλήψεις ελληνικών σειρών. Στο σύνολο κοινού ξεχώρισε το Survivor και ακολούθησε το MasterChef σε απόσταση αναπνοής, με τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε πιο χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Prime Time

Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%) Σύνολο (%)
STAR MasterChef 10 – Πρεμιέρα 13,5 12,1
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 12,9 11
ALPHA Το Σόι σου (Ε) 12,1 11,9
MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 8,8 8,7
SKAI Survivor 8,7 12,8
ANT1 Ελληνική ταινία – Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες 7,0 7,3
ANT1 The roadshow (Ε) 6,6 8,6
OPEN Ξένη ταινία – Ντιουκς 2,3 2,3
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 0,4 1,5

