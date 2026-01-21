Κακοκαιρία – Πάτρα: Δέντρα έπεσαν πάνω σε σπίτι και σε αυτοκίνητα λόγω των θυελλωδών ανέμων

  • Ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν για δεύτερη ημέρα σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και να μην πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων στο πορθμείο.
  • Με απόφαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.
  • Η πυροσβεστική και η αστυνομία δέχονται κλήσεις από πολίτες για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, ενώ ένα κοντέινερ αναποδογύρισε στην Πάτρα φράζοντας δρόμο.
Ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν για δεύτερη ημέρα σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και να μην πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων στο πορθμείο. Επίσης, η πυροσβεστική και η αστυνομία δέχονται κλήσεις από πολίτες για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινώσει η «Γέφυρα» ΑΕ, «με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια».

Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο, τονίζεται ότι «κινούνται κανονικά», αλλά όπως σημειώνεται, «τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας».

Στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ακόμα σε πλήρη εγρήγορση έχουν τεθεί οι πέντε επιχειρησιακές βάσεις σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργο, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμός για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, επιτηρούνται περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων.

Σχετικά με την λειτουργία των σχολείων, με απόφαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Τέλος, με απόφαση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας η σημερινή εφημερία επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο θα διενεργηθεί μέχρι τις 15:00 μετά το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Πτώσεις δέντρων

Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν ένα δέντρο και το …προσγείωσαν στην είσοδο σπιτιού, σύμφωνα με το tempo24.

Οι ιδιοκτήτες σπιτιού στην οδό Πλουτάρχου, στα Μποζαΐτικα, κάλεσαν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική να τους βοηθήσει να εξέλθουν από την οικία τους, καθώς ένα μεγάλο δέντρο είχε πέσει μπροστά στην εξώπορτα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η έξοδος και αποκλειστούν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Παράλληλα δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ προκαλώντας ζημιές. Το περιστατικό συνέβη δίπλα από τον κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Ρίου. Ευτυχώς εκείνη την ώρα η οδηγός δεν είχε προλάβει να μπει στο όχημά της.

Μια ακόμη μια πτώση δέντρου, λόγω των ανέμων, υπήρξε στα Βερναδέικα, στον δρόμο που πηγαίνει για το νοσοκομείο Ρίου. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός.

Κομμάτια αλουμινίου «απογειώθηκαν» από πολυκατοικία και …προσγειώθηκαν στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Πάντε Πηγαδίων. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί για να αποκλείσουν τον χώρο.

Τούμπαρε κοντέινερ

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί σε Πυροσβεστική και Αστυνομία, για κοντέινερ που αναποδογύρισε, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 από τους δυνατούς ανέμους, ένα κοντέινερ που βρισκόταν στην οδό Χαράδρου τούμπαρε με αποτέλεσμα να “φράξει” το δρόμο.

