Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Βοιωτία – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός- βροχή- Φθινόπωρο

Ήχησε το 112 και στην Βοιωτία, όπου από το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) μέχρι και το βράδυ, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το μήνυμα αναφέρει: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

11:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

