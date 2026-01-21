Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Βοιωτία – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Ήχησε το 112 και στην Βοιωτία, όπου από το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) μέχρι και το βράδυ, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.
Το μήνυμα αναφέρει: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Βοιωτίας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
