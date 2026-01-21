Βουλή – Βελόπουλος: Δολοφονήσατε τον πρωτογενή τομέα και τώρα λέτε «ελάτε να τον αναστήσουμε» – Ο Πρωθυπουργός μας θεωρεί πλέμπα

  Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της στον πρωτογενή τομέα, υποστηρίζοντας ότι «δολοφονήσατε τον πρωτογενή τομέα και τώρα λέτε "ελάτε να τον αναστήσουμε"». Απέρριψε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής, θεωρώντας την προσπάθεια διάχυσης ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε την ανάγκη στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, καθώς «η τροφή αλλάζει ιδιοκτήτη» με funds να αγοράζουν ελληνικές εταιρείες. Εξέφρασε επίσης ανησυχία για πωλήσεις ακινήτων από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης σε Βούλγαρους και Τούρκους.
  Στο διεθνές σκηνικό, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε τους δασμούς του Τραμπ, εκτιμώντας ότι «πλησιάζει το τέλος του ΝΑΤΟ». Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι «δεν έπρεπε να πάρουμε θέση κατά της Ρωσίας και να της κηρύξει τον πόλεμο ο πρωθυπουργός».
Πυρά κατά της κυβέρνησης, για την πολιτική της στον πρωτογενή τομέα, εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

«Στις 2 Φεβρουαρίου 2024 είχαμε καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση με θέμα την προστασία του αγροτικού κόσμου και του πρωτογενούς τομέα γενικότερα. Δεν έγινε δεκτό. Τώρα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και ζητά από την αντιπολίτευση να συνεργαστεί για τον πρωτογενή τομέα. Στόχος αφ’ ενός να φορτώσει σε όλο το πολιτικό σύστημα την αποτυχία του, αφ’ ετέρου να διαχύσει τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράψατε για την Mercosur και ό,τι αντι-αγροτικό υπήρχε. Να φύγετε να πάτε αλλού. Δολοφονήσατε τον πρωτογενή τομέα και τώρα λέτε “ελάτε να τον αναστήσουμε”», υποστήριξε ο κ. Βελόπουλος.

«Πώς να πιστέψουμε ότι θέλετε βοήθεια; Πώς να σας πιστέψουμε, αφού η δήθεν διακομματική θα είναι το άλλοθί σας; Αφού έχετε την πλειοψηφία κάνετε ό,τι θέλετε. Και εσείς θέλετε συνεργούς στο έγκλημα. Θέλετε αποδείξεις ότι είσαστε αμετανόητοι; Τίποτα δεν άλλαξε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λείπει κανένας διευθυντής ή τμηματάρχης του παλαιού ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μόνη που λείπει είναι η Τυχεροπούλου» πρόσθεσε.

Ακολούθως, σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε κότες, ούτε κιοτήδες, αλλά αετούς. Καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής μαζί με τον πρόγραμμά μας για την αγροτική πολιτική και την πρόταση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που δεν την λάβατε ποτέ υπ’ όψιν σας».

Αναφερόμενος στη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα υποστήριξε ότι «πρέπει να την στηρίξουμε, γιατί η τροφή αλλάζει ιδιοκτήτη. Τα funds αγοράζουν ελληνικές εταιρείες τροφίμων, με τζίρο που φθάνει τα 20 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη και στην παραγωγή τροφίμων και στην εστίαση. Και δεν είναι μόνον αυτό. H Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στην συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους. Πηγαίνετε εσείς να αγοράσετε σπίτι στην Τουρκία. Δεν επιτρέπεται σε Έλληνα να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία και δη κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα».

Παράλληλα, σχολίασε με αφορμή τους δασμούς που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει ο Πρόεδρος της Αμερικής σε ορισμένες χώρες: «Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει δασμούς 100% σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία, Φινλανδία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Πλησιάζει το τέλος του ΝΑΤΟ. Και τώρα η Δανία ζητάει βοήθεια από την ΕΕ για να προστατεύσει την Γροιλανδία, αλλά όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, έκανε πως δεν έβλεπε. Κανένα Ελληνόπουλο δεν θα πάει να πολεμήσει γι’ αυτούς. Και τώρα έκανε την κολοτούμπα του και ο Μερτς. Είπε ότι “η Ρωσία είναι Ευρώπη. Με την Ρωσία η Ευρώπη είναι μεγάλη”. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τώρα εσείς οι εγχώριοι ψεκ γιατί σας λέγαμε ότι δεν έπρεπε να πάρουμε θέση κατά της Ρωσίας και να της κηρύξει τον πόλεμο ο πρωθυπουργός;».

Επίσης, ο κ. Βελόπουλος ισχυρίστηκε ότι «τις τράπεζες τις σώσατε, τα διόδια τα σώσατε, τους φραπέδες και τους χασάπηδες τους σώσατε. Μόνον την Ελλάδα και τους Έλληνες δεν σώζετε. Αυτό δεν είναι τυχαίο, κύριοι, είναι επιλογή. Η Ελλάδα χρειάζεται να ξεφορτωθεί εκείνους που την βούλιαξαν και τώρα το παίζουν σωτήρες. Δηλαδή, όλους εσάς και υβρίδια, τα υποκομματίδια που έφτιαξε το σύστημα».

Καταλήγοντας, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Εμείς είμαστε σταθεροί σε όσα λέμε. Είμαστε με τον φτωχό Έλληνα και όχι με τον πλουτοκράτη, γιατί στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες, μια Ελλάδα που να αξίζει στους Έλληνες. Ο πρωθυπουργός δεν σέβεται καθόλου το κοινοβούλιο. Μας θεωρεί τίποτα. Μας θεωρεί πλέμπα. Γι’ αυτό και δεν ήρθε εδώ ο ίδιος. Αποφάσισε να γίνει σήμερα αυτή η συζήτηση και αυτός πήγε στο Νταβός. Δεν μας σέβεται, δεν τον σεβόμαστε. Γι’ αυτό και δεν δεχόμαστε να συμμετάσχουμε στην φαρσοκωμωδία σας».

