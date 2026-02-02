Ρώμη: Εισιτήριο 2 ευρώ από σήμερα στη Φοντάνα ντι Τρέβι – Μέτρο κατά του υπερτουρισμού για να σωθεί το μνημείο

  • Τίθεται σε ισχύ, από σήμερα το πρωί στις 9 τοπική ώρα, εισιτήριο δυο ευρώ για τους τουρίστες που επιθυμούν να θαυμάσουν από κοντά το ιστορικό σιντριβάνι της «Φοντάνα ντι Τρέβι», στη Ρώμη.
  • Εξαιρούνται οι πολίτες που έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, τα παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ξεναγοί. Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριο επί τόπου ή να κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου.
  • Στόχος του νέου μέτρου είναι να περιοριστεί ο υπερτουρισμός στο ιστορικό σιντριβάνι και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ρώμη: Εισιτήριο 2 ευρώ από σήμερα στη Φοντάνα ντι Τρέβι – Μέτρο κατά του υπερτουρισμού για να σωθεί το μνημείο
Τίθεται σε ισχύ, από σήμερα το πρωί στις 9 τοπική ώρα, εισιτήριο δυο ευρώ για τους τουρίστες που επιθυμούν να θαυμάσουν από κοντά το ιστορικό σιντριβάνι της «Φοντάνα ντι Τρέβι», στη Ρώμη, γνωστή και ως Αιώνια Πόλη.

Πρόκειται για το σημείο, ουσιαστικά, από το οποίο όλοι συνηθίζουν να φωτογραφίζονται ή να πετούν το παραδοσιακό κέρμα, μέσα στην «Φοντάνα». Το εισιτήριο, σύμφωνα με απόφαση του δήμου της Ρώμης, ισχύει για ξένους και ντόπιους επισκέπτες.

Εξαιρούνται οι πολίτες που έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, τα παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ξεναγοί.

Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριο επί τόπου, με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή να κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου.

Στόχος του νέου αυτού μέτρου είναι να περιοριστεί ο υπερτουρισμός στο ιστορικό αυτό σιντριβάνι (έως τώρα οι επισκέπτες έφταναν, κατά μέσο όρο, τους 30.000 την ημέρα) και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης. Μετά τις δέκα το βράδυ, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους.

«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

