Χωρίς ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη η Αττική – Νέα 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ

  • Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες των ταξί στην Αττική, μετά από απόφαση του ΣΑΤΑ.
  • Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι οδηγοί ταξί θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, διαμαρτυρόμενοι για την «εχθρική στάση της κυβέρνησης». Απορρίπτουν κάθε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών, ζητώντας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
  • Μεταξύ των βασικών αιτημάτων του κλάδου είναι η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035 και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, με ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α.
Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες των ταξί, μετά από απόφαση του ΣΑΤΑ.

Την Τριτη 3 Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα της απεργίας τους οι οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17) και γύρω στις 10:30 π.μ. θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την «εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδo μας».

Στην ανακοίνωση τους οι επαγγελματίες οδηγοί διευκρινίζουν ότι ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων και ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι τα βασικά αιτήματα του κλάδου είναι τα εξής:

1. Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

2. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

4. Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

6. Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Σχέδιο Νόμου – αν και βρίσκετε ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας- είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών.

08:55 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

