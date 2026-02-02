Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Η υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη

  • Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη».
  • Η Φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας πολιτικές υποδομές. Η ΕΕ θα παρουσιάσει «πολύ σύντομα» το 20ό πακέτο κυρώσεων ως «μέσο πίεσης στη Ρωσία».
  • Η Ευρώπη παρέχει συγκεκριμένη στήριξη στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων «εκατοντάδων γεννητριών» και ενός δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, συζητείται ένα «ενοποιημένο Πλαίσιο Ευημερίας με την Ουκρανία και τους Αμερικανούς εταίρους μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Ζελένσκι - φον ντερ Λάιεν
Photo by Simon Wohlfahrt / AFP

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι είχε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτής της εβδομάδας.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο την πάγια θέση της ΕΕ ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη», ενώ η πίεση στη Ρωσία «πρέπει να αυξηθεί».

«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του τέταρτου έτος του βάναυσου πολέμου κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας πολιτικές υποδομές και κατοικίες», αναφέρει με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σημειώνει, επίσης, ότι «πολύ σύντομα» η ΕΕ θα παρουσιάσει το 20ό πακέτο κυρώσεων – ως «μέσο πίεσης στη Ρωσία, προκειμένου να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με γνήσια πρόθεση για ειρήνη».

Παράλληλα, προσθέτει ότι «η υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», αναφέροντας ειδικότερα τις «εκατοντάδες γεννήτριες» που έχουν αποσταλεί για θέρμανση και φως, το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και το υπό συζήτηση σχέδιο για ένα «ενοποιημένο Πλαίσιο Ευημερίας με την Ουκρανία και τους Αμερικανούς εταίρους μας».

