Λαβρόφ: Θεμιτοί στόχοι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα θεωρήσει την ανάπτυξη από άλλες χώρες στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομών στην Ουκρανία ως ξένη επέμβαση και θα τις αντιμετωπίσει ως νόμιμους στόχους, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (2/2) το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα, επικαλούμενο τον ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ουκρανία: Tο Κίεβο δέχεται πυραυλική επίθεση – Ισχυρές εκρήξεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Λαβρόφ επαίνεσε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τη διευθέτηση του πολέμου, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε πως κατανοεί τις θεμελιώδεις αιτίες πίσω από τη σύγκρουση.

«Η ανάπτυξη στην Ουκρανία στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων, χώρων αποθήκευσης και άλλων υποδομών από χώρες της Δύσης είναι απαράδεκτη για εμάς και θα θεωρηθεί ως ξένη επέμβαση που αντιπροσωπεύει άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στον ιστότοπό του.

Επισημαίνεται πως χώρες της Δύσης – οι οποίες έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυνάμεων στην Ουκρανία προκειμένου να συμβάλουν στη διασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας – πρέπει να καταλάβουν ότι «οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, εφόσον αναπτυχθούν στην Ουκρανία, θα γίνουν θεμιτοί στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις».

Οι ΗΠΑ ηγούνται των προσπαθειών για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών με εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας πρόκειται να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το ζήτημα της παραχώρησης στη Ρωσία διεθνώς αναγνωρισμένων ουκρανικών εδαφών παραμένει «αγκάθι» στις συνομιλίες. Το Κίεβο απορρίπτει την αξίωση της Μόσχας περί παραχώρησης ολόκληρου του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Η Μόσχα έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει πως δεν θα ανεχθεί την παρουσία στην Ουκρανία στρατευμάτων από χώρες της Δύσης.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Μόσχα εκτιμά τις «στοχοθετημένες προσπάθειες» της κυβέρνησης Τραμπ που αποσκοπούν στη διευθέτηση του πολέμου και στην κατανόηση των μακροχρόνων ανησυχιών της Ρωσίας σχετικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και την κατάσταση στην Ουκρανία. Περιγράφει τον Τραμπ ως έναν από τους λιγοστούς πολιτικούς στη Δύση που όχι μόνο αρνήθηκε αμέσως να προωθήσει άνευ νοήματος και καταστροφικά προαπαιτούμενα για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τη Μόσχα σχετικά με την ουκρανική κρίση, ενώ μίλησε δημοσίως για τα βαθύτερα αίτιά της».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

