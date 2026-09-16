Hράκλειο: Συνελήφθη 44χρονος για καλλιέργεια κάνναβης και ζωοκλοπές – Ξεπερνούν τα 2 μέτρα τα δενδρύλλια που βρέθηκαν στο σπίτι του

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Στα χέρια των Αρχών, βρίσκεται πλέον ένας 44χρονος άνδρας στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από την αιφνιδιαστική έρευνα αστυνομικών, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ).

Δενδρύλλια δύο μέτρων

Κατά τη διάρκεια ελέγχων στο σπίτι, το ποιμνιοστάσιο και τους γύρω χώρους που χρησιμοποιούσε ο συλληφθέντας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 9 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανθοφορία, το ύψος των οποίων έφτανε τα δύο μέτρα.

Παράλληλα, οι έρευνες αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης, περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως ο 44χρονος, διατηρούσε ζώα χωρίς την απαιτούμενη σήμανση (ενώτια), ενώ υπήρχε απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων και των ανευρεθέντων ζώων, ενώ έλειπε και η προβλεπόμενη πινακίδα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και ζωοκλοπής, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας