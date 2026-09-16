Hράκλειο: Συνελήφθη 44χρονος για καλλιέργεια κάνναβης και ζωοκλοπές – Ξεπερνούν τα 2 μέτρα τα δενδρύλλια που βρέθηκαν στο σπίτι του

Ένας 44χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από έρευνα της αστυνομίας, η οποία αποκάλυψε καλλιέργεια εννέα δενδρυλλίων κάνναβης ύψους έως δύο μέτρα στην οικία του. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής σε ποιμνιοστάσιο που χρησιμοποιούσε, συμπεριλαμβανομένων ζώων χωρίς σήμανση και αναντιστοιχίας στον αριθμό τους. Εις  βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και ζωοκλοπής.

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Δενδρύλλια κάνναβης/φωτό αρχείου
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 44χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από αιφνιδιαστική έρευνα αστυνομικών του ΤΑΕ.
  • Κατά τη διάρκεια ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 9 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανθοφορία, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα δύο μέτρα.
  • Παράλληλα, οι έρευνες αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης, περί ζωοκλοπής. Διαπιστώθηκε πως ο 44χρονος διατηρούσε ζώα, χωρίς την απαιτούμενη σήμανση και υπήρχε απόκλιση στον αριθμό τους.

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Στα χέρια των Αρχών, βρίσκεται πλέον ένας 44χρονος άνδρας στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από την αιφνιδιαστική έρευνα αστυνομικών, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ).

Δενδρύλλια δύο μέτρων

Κατά τη διάρκεια ελέγχων στο σπίτι, το ποιμνιοστάσιο και τους γύρω χώρους που χρησιμοποιούσε ο συλληφθέντας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 9 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανθοφορία, το ύψος των οποίων έφτανε τα δύο μέτρα.

Παράλληλα, οι έρευνες αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης, περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως ο 44χρονος, διατηρούσε ζώα χωρίς την απαιτούμενη σήμανση (ενώτια), ενώ υπήρχε απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων και των ανευρεθέντων ζώων, ενώ έλειπε και η προβλεπόμενη πινακίδα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και ζωοκλοπής, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (15.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και της Αστυνομική Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

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