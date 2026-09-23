Αλ Σάρα: Επίθεση του προέδρου της Συρίας σε Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν

Το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αξιοποίησε ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα προκειμένου να επιτεθεί στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και να του υπενθυμίσει ότι η περιοχή του Γκολάν αν και τελεί υπό ισραηλινή κατοχή, «θα παραμείνει συριακό έδαφος», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Κάθε προσπάθεια που παραβιάζει την κυριαρχία μας και το διεθνές δίκαιο θα εμποδιστεί», διεμήνυσε ο Άχμεντ αλ Σάρα. «Κάθε άλλη προσπάθεια θα αποτραπεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Συρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι μόνον η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας αναγνώρισε την κυριαρχία που διεκδικεί το Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία κατέλαβε από τη Συρία το 1967. Ενώ το μακρινό 1981 οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική χώρα που αναγνώρισε την προσάρτηση της περιοχής από το Ισραήλ. Για τα Ηνωμένα Έθνη, τα υψίπεδα του Γκολάν είναι συριακό έδαφος υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή. Τον περασμένο Ιούλιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες επαναβεβαίωσε πως τα υψίπεδα του Γκολάν αποτελούν τμήμα της Συρίας, χαρακτηρίζοντας την ισραηλινή κατοχή «εντελώς απαράδεκτη».

Επίσης, από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία να καταγγείλει τα πλήγματα που έχει εξαπολύσει κατ’ επανάληψη το Ισραήλ εναντίον της χώρας του μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. «Το Ισραήλ διεξάγει επιθέσεις εναντίον της Συρίας. Υπήρξαν 500 αεροπορικά πλήγματα, περισσότερες από 1.200 εισδύσεις στο συριακό έδαφος», είπε ο Άχμεντ αλ Σάρα. «Αυτό θυμίζει μια εποχή που πιστεύαμε ότι είχε περάσει πριν από πολύ καιρό», υπογράμμισε. «Παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις της γειτονικής στη Συρία χώρας (σ.σ. Ισραήλ), οι πιθανότητες για ιστορική ειρήνη παραμένουν για εκείνους που θέλουν να ζουν σε ειρήνη, μια δίκαιη ειρήνη που εγγυάται τα δικαιώματα όλων», σημείωσε ο Άχμεντ αλ Σάρα.

Σε χθεσινή του τοποθέτησή στο πλαίσιο του αμερικανικού κέντρου σκέψης, Atlantic Council, ο Άχμεντ αλ Σάρα είπε ότι «η Συρία επιθυμεί μια ειρηνική λύση με το Ισραήλ» και ότι «οι γύροι διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες κατέληξαν στη διευθέτηση σχεδόν του 90%”των θεμάτων που εκκρεμούσαν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ασφαλείας». «Όμως, το Ισραήλ αποσύρθηκε από τη συμφωνία αυτή για τους δικούς του λόγους», επισήμανε ο Άχμεντ αλ Σάρα.