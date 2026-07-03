Παναγιώτης Νέστορας μετά το εξιτήριο: Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες – Η γυναίκα μου μεγάλωσε μια σωστή οικογένεια

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Ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης και σύζυγος της Βάλιας, η οποία σκοτώθηκε στην επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, πήρε εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην ίδια εμπρηστική επίθεση.

Ο κ. Νέστορας έφτασε στο σπίτι της οικογένειας όπου έγινε η επίθεση λέγοντας πως οι δράστες είναι «αρρωστημένα μυαλά».

«Τους εύχομαι να μην πάθουν το ίδιο. Να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας, έχει την δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως κάνει πάντα. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα», ανέφερε ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.

«Πέρασα μια φάση αρκετά δύσκολη σαν σύζυγος, σαν πατέρας που έχασα τη μία κόρη πριν πέντε χρόνια. Έφυγε η γυναίκα μου. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες αποφάσισαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν», είπε ο Παναγιώτης Νέστορας.

«Ένα άτομο χαμογελαστό όπως η γυναίκα μου. Δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στη Θεσσαλονίκη, έναν αγώνα έκανε ως πολιτεύτρια (η κόρη του), μέσα στα πλαίσια της προσφοράς, για την κόρη μας που χάσαμε χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα (έκανε) έναν σύλλογο, μόνο για την προσφορά για να σώζει κι άλλες ζωές».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένοικος της πολυκατοικίας που επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του αλλά και το ψυχολογικό βάρος που βιώνουν οι κάτοικοι.

«Εγώ είμαι καλά, ευτυχώς δεν μπήκα με σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσαν. Πηγαίνω καλά από άποψη υγείας, ψυχολογικά είμαστε όλοι καταρρακωμένοι».

«Άδικος θάνατος – Το μόνο που ήξερε η γυναίκα μου ήταν να μεγαλώσει μια οικογένεια σωστή»

Στην εκπομπή LiveNews μίλησε ο Παναγιώτης Νέστορας ο οποίος εμφανώς συγκινημένος σημείωσε:

«Είναι ένας άδικος θάνατος, μια αθώα γυναίκα που το μόνο που ήξερε ήταν να μεγαλώσει μια οικογένεια σωστή που το μόνο που ήξερε ήταν να αγαπάει τα παιδιά και τον κόσμο. Τι να πω άλλο;

Το παιδί (της άλλης κόρης που έχασε η οικογένεια) είναι πολύ καλά, είναι με τον πατέρα του, είναι πολύ καλά και είμαι ευτυχισμένος που εκείνη τη μέρα, 30 του μηνός, ενώ το είχαμε μαζί μας, το πήγα στον μπαμπά του και δόξα τω Θεώ δεν είχαμε κάτι άλλο χειρότερο.»

Δηλαδή το παιδί, αν δεν το είχε πάει στον γαμπρό του, θα ήταν στο σπίτι τη στιγμή της έκρηξης.

Τα τρία στοιχεία που θα «δείξουν» τους βομβιστές

Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονωτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς.

Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας επικεντρώνονται σε τρεις άξονες για τη σύλληψη των δραστών.

Πρόκειται για υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού, δηλαδή κομμάτια από μονωτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, εκεί όπου αναζητούν DNA και αποτυπώματα.

Κομβικής σημασίας θεωρείται και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει κατασχεθεί.

«Έχουμε μόνο μορφές από το βιντεοληπτικό υλικό. Σίγουρα οι αστυνομικοί δε θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών των τουλάχιστον τριών ατόμων που συμμετείχαν σίγουρα στις επιθέσεις… αν μιλάμε για κοινά πρόσωπα», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου, η κα Δημογλίδου.

Εξετάζεται η εμπλοκή και 4ου ατόμου

Την ίδια στιγμή, στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αστυνομία λέει πως ο κύκλος των αρχικά τριών ανθρώπων που είχε εκτιμηθεί πως μετείχαν στο χτύπημα, ίσως να είναι μεγαλύτερος.

Οι κάμερες ελέγχονται σε μεγάλη κλίμακα από τα σημεία που έγιναν τα χτυπήματα.

Ταυτόχρονα, συλλέγονται και μαρτυρίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.