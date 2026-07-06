Την Πέμπτη στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην ανατολική Θεσσαλονίκη, απο την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, και τραυματίστηκαν η ίδια, ο πατέρας της και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες, το συμβούλιο των γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί στην νεκρώσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί -σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον- την Πέμπτη (9/7), στην Κοζάνη.

Κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων η Αντιτρομοκρατική

Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπρηστικής επίθεσης σε βάρος στελεχών της ΝΔ με αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, πλησιάζει η Αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες.

Η Αντιτρομοκρατική έχει επικεντρωθεί σε έναν κύκλο μελών του σκληρού πυρήνα του αντιεξουσιαστικού χώρου που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Από τον έλεγχο των στιγμάτων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από τις τρεις περιοχές, τόσο από το μοιραίο ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου όσο και προηγούμενων ημερών, οι αξιωματικοί επιχειρούν να αποκαλύψουν τις κινήσεις και τη διαδρομή των δραστών που από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται πως προσέγγισαν πεζή τα σημεία των επιθέσεων. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας τα υπολείμματα από το γκαζάκι και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Βομβαρδισμένο τοπίο η πολυκατοικία

Στο μεταξύ, συνεργεία αποκαθιστούν τις εκτεταμένες ζημιές που έχει υποστεί η πολυκατοικία που ζει η οικογένεια Νέστορα, με την πυλωτή να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά και την ανάφλεξη του αυτοκινήτου της πολιτεύτριας. Οι καπνισμένοι τοίχοι και η κάπνα από τη φωτιά στις σκάλες μαρτυρούν την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην πολυκατοικία που προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε ένοικους.

«Με την δεύτερη έκρηξη έσπασαν τα τζάμια, κάηκε η πόρτα και μπήκε ο καπνός μέσα στην οικοδομή σαν καμινάδα αλλά το θέμα είναι ότι εμείς ανοίξαμε την πόρτα γιατί ακούγαμε φωνές βοήθεια φωτιά. Δεν πήγε στο μυαλό μας ότι όλη αυτή η κάπνα θα ανέβαινε επάνω και θα έμπαινε στο διαμέρισμα», περιέγραψε στην ΕΡΤ ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.