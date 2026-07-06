Θεσσαλονίκη: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα για τρίτη ημέρα στο Ωραιόκαστρο – Με μάσκες οι κάτοικοι, συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Για τρίτη μέρα στη σειρά καίγονται τα πλαστικά και τα άλλα τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο. Τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας ρίχνουν χώμα για να σταματήσουν τις φλόγες, όμως το νέφος έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ατμόσφαιρα παραμένει επιβαρυμένη για τρίτη ημέρα και το τοξικό νέφος συνεχίζει να αναδύεται μέσα από τους τόνους αποκαΐδια από ανακυκλώσιμα υλικά. Παρά το γεγονός ότι από το πρωί της Κυριακής συνεχίζονται οι επιχωματώσεις στα αποκαΐδια προκειμένου να μην υπάρχει οξυγόνο και να γίνονται νέες αναζωπυρώσεις, ξεπηδούν ακόμα φλόγες μέσα από το εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στον λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά.

Αρκετοί κάτοικοι, οι οποίοι είχαν επιστρέψει για να δουν τις περιουσίες τους έφυγαν καθώς δεν μπορούν να παραμείνουν εκεί μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση στην ατμόσφαιρα. Όσοι έχουν παραμείνει στην περιοχή πρέπει να έχουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα αλλά και να μην χρησιμοποιούν air condition.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα από 100 άτομα επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Φιλοθέης για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ είναι πολλά και τα σκαπτικά μηχανήματα τόσο από την περιφέρεια της Μακεδονίας όσο και από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των όμορων δήμων.

Το ζητούμενο της επόμενης ημέρας είναι η απομάκρυνση όλων αυτών των τοξικών από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, καθώς είναι πάρα πάρα πολλοί οι τόνοι που βρίσκονται σε αυτό.

Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία – Ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες

Το πυκνό νέφος που εκλύθηκε από την καύση των τοξικών υλικών του Ωραιοκάστρου κάλυψε τη δυτική Θεσσαλονίκη σε ακτίνα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι συγκεκριμένοι ρύποι από την καύση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ανακυκλώσιμων υλικών διασπώνται δύσκολα. Όπως προκύπτει από τις ατμοσφαιρικές μετρήσεις ο μεγάλος κίνδυνος αποσοβήθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που ακολούθησαν.

Οι ειδικοί εφιστούν την ιδιαίτερη προσοχή ατόμων που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κρατήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση αλλά και να χρησιμοποιούν κλιματισμό και ανακυκλωμένο εσωτερικό αέρα.