Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Άνω Φανάρι – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Ήχησε ξανά το 112 για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς Άνω Φανάρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα.

Ενισχύθηκαν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης στην Τροιζήνα και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική εκταση, ενώ στην περιοχή ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.