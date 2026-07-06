Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αύριο στις 15.00 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στην Άγκυρα – Το πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ

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Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, το οποίο περιλαμβάνει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαφές με άλλους ηγέτες και συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας.

Η άφιξη στην Άγκυρα και η συνάντηση με τον Ερντογάν

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει στην Άγκυρα αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:15.

Στις 15:00 θα παραστεί στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο και στις 15:15 θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 19:05, θα συμμετάσχει στο επίσημο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Οι συναντήσεις με Ρούτε, Ζελένσκι και αλ Σάραα

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 10:30, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών, στην καθιερωμένη οικογενειακή φωτογράφιση και στις 11:15 στη συνεδρίαση εργασίας της Συνόδου Κορυφής.

Μετά το τέλος των εργασιών, ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει δύο ακόμη σημαντικές διμερείς επαφές. Στις 14:30 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 15:30, θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάραα.

Η επίσκεψή του θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου στις 16:15 και ακολούθως με την αναχώρησή του από την Τουρκία.

Τα τέσσερα βασικά θέματα της ατζέντας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες Τραμπ και Ερντογάν θα επικεντρωθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτο θέμα θα είναι η αμυντική συνεργασία. Ο Τραμπ, με τη δήλωσή του ότι «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», είχε γνωστοποιήσει στο Κογκρέσο την πρόθεση πώλησης στην Τουρκία κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών αξίας 700 εκατ. δολαρίων.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν επίσης η άρση των κυρώσεων CAATSA, η πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας.

Εμπόριο, ενέργεια και περιφερειακές εξελίξεις

Δεύτερος άξονας των συνομιλιών θα είναι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων, με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου στα 100 δισ. δολάρια.

Στην ατζέντα βρίσκεται και η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας για την Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το 2025, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν νέες συμφωνίες.

Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της ανοικοδόμησης της Συρίας και της Γάζας, της επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, της αποτροπής παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ, καθώς και της παύσης της δράσης των ηγετικών στελεχών της FETÖ στις Ηνωμένες Πολιτείες.