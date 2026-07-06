Ινφαντίνο: «Ναι, με κάλεσε ο Τραμπ για την υπόθεση Μπάλογκαν, αλλά τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν, ωστόσο υποστήριξε ότι η απόφαση για την αναστολή της τιμωρίας του Αμερικανού επιθετικού ελήφθη αποκλειστικά από τα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της ομοσπονδίας, σύμφωνα με τη Mirror.

Η απόφαση της FIFA να αναστείλει για έναν χρόνο την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής του Μπάλογκαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για πολιτική παρέμβαση μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι είχε ζητήσει επανεξέταση της κόκκινης κάρτας.

«Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα»

Σε ανακοίνωσή του, ο Ινφαντίνο τόνισε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται αυτόνομα.

«Είδα τα δημόσια σχόλια σχετικά με την απόφαση της ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA για την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν και θα ήθελα να επαναλάβω μια θεμελιώδη αρχή της διακυβέρνησης της FIFA. Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν αυτόνομα, εφαρμόζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA και αποφασίζουν κάθε υπόθεση βάσει των ισχυόντων κανονισμών και των πραγματικών περιστατικών. Η ανεξαρτησία τους είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου και πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστή», ανέφερε.

«Ναι, με κάλεσε ο Τραμπ»

Ο πρόεδρος της FIFA επιβεβαίωσε ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, διευκρινίζοντας όμως ότι η υπόθεση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

«Ναι, συζητώ τακτικά θέματα που αφορούν το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δέχθηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δέχομαι τηλεφωνήματα από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανθρώπους του ποδοσφαίρου και στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο για πολλά διαφορετικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, του εξήγησα ότι υπήρχε σε εξέλιξη μια νομική διαδικασία ενώπιον των ανεξάρτητων δικαστικών οργάνων της FIFA και ότι η υπόθεση θα κρινόταν εν ευθέτω χρόνω από τα αρμόδια όργανα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA και αυτή είναι μια αρχή που θα υπερασπίζομαι πάντα», δήλωσε.

«Μερικές φορές συμφωνώ, άλλες διαφωνώ»

Ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος παρεμβαίνει στις αποφάσεις των δικαστικών οργάνων.

«Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA όταν δημοσιεύονται. Κάποιες φορές με εκπλήσσουν. Άλλες φορές συμφωνώ μαζί τους και άλλες διαφωνώ. Αυτό που κάνω πάντα, όμως, είναι να τις σέβομαι, όπως και την αυτονομία των οργάνων που τις λαμβάνουν. Το αν μας αρέσει προσωπικά μια απόφαση ή όχι είναι άνευ σημασίας. Ο σεβασμός στους ανεξάρτητους θεσμούς και στο κράτος δικαίου είναι αυτός που προστατεύει την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας και την αξιοπιστία της FIFA», κατέληξε.