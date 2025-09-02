Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό – Αναζητούνται άλλοι 2 για την φωτιά σε καλαμιές σε στάση του προαστιακού

Στη σύλληψη ενός 14χρονου για την κατηγορία του εμπρησμού προχώρησαν σήμερα (Τρίτη, 2/9) οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, μετά την φωτιά που προκλήθηκε σε καλαμιές, σε στάση του προαστιακού.

Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο άτομα, αλλά και οι γονείς του 14χρονου για παραμέληση της εποπτείας του ανήλικου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 14χρονος, μαζί με τα άλλα δύο άτομα που αναζητούνται, φέρονται να προκάλεσαν την φωτιά σε καλαμιές, σε στάση προαστιακού σιδηροδρόμου, η οποία τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν έρευνες στην περιοχή, εντόπισαν τον 14χρονο κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και τον προσήγαγαν στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου και τελικά συνελήφθη.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.