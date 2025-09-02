Φάμελλος: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη και αυτό το κόστος οφείλει να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος»

«Η πράσινη μετάβαση αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης και ευημερίας και της κοινωνίας και της οικονομίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την παρέμβασή του στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα «Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις».

Όπως εξήγησε, η αναγκαία αυτή μετάβαση πρέπει να συνδυαστεί με την ολοκληρωτική αλλαγή του σημερινού «αδηφάγου» παραγωγικού μοντέλου, κάτι που, τόνισε, «δεν μπορεί να κάνει μια δεξιά κυβέρνηση». Ειδικότερα, κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν υπηρετεί την «δίκαιη μετάβαση», αλλά αντίθετα, προωθεί εξελίξεις «άδικες και επικίνδυνες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος έκανε αναφορά σε μια σειρά «πρωτοπόρων» και «προοδευτικών» μεταρρυθμίσεων που είχε ξεκινήσει να εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως η θέσπιση των ενεργειακών κοινοτήτων, τις οποίες όμως, όπως είπε, «ναρκοθέτησε» η σημερινή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καταλόγισε στην κυβέρνηση «επικοινωνιακή» διαχείριση της κλιματικής κρίσης καθώς και πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες και ευνοούν τα καρτέλ, από το Σχέδιο Πισσαρίδη μέχρι την άδικη φορολογία και την ελλιπή αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως μια διαφορετική, «προοδευτική», κυβέρνηση μπορεί μόνο να δώσει απάντηση στα «αδιέξοδα» αυτής της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει το κόμμα του σε πέντε άξονες και αφορούν την έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Τόνισε την ανάγκη για μια ισχυρή πολιτεία που θα παρέχει πλαίσιο ασφάλειας για την επιχειρηματικότητα, όπως είπε, ένα «εθνικό σχέδιο ανθεκτικότητας με δημόσια ευθύνη», για «μικροπιστώσεις και χρηματοδοτήσεις χωρίς επιτοκιακό κόστος», για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Ανθεκτικότητας που θα χρηματοδοτηθεί από τα υπερκέρδη των καρτέλ, για μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας και, τέλος, για εφαρμογή της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας που «έμεινε στη μέση το ’19».

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη και αυτό το κόστος οφείλει να το επωμιστεί η πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος που πρέπει να φορολογηθεί για τη μετάβαση αυτή. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά μόνο για να μοιράσει δισεκατομμύρια στους μεγάλους», υπογράμμισε ο Σ. Φάμελλος και κατέληξε:

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης. Θέλουμε μια δίκαιη ανάπτυξη που θέλει δημοκρατία και στην παραγωγή. Αυτό είναι ο πλουραλισμός. Είναι δημοκρατία στην αγορά. Γιατί χρειαζόμαστε τη δημοκρατία σε όλα τα πεδία για την επόμενη μέρα».