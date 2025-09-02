Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πατρών, κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη γυναίκα η οποία έσωσε ένα 8χρονο κοριτσάκι.

Ο κατηγορούμενος είχε λάβει χθες προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σήμερα εμφανίστηκε με συνήγορο από την Αθήνα, ενώ το δικαστήριο είχε ορίσει αυτεπάγγελτα δικηγόρο από την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα με την απολογία του 46χρονου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της άτυχης γυναίκας στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών. Η 86χρονη, με αυτοθυσία, στάθηκε «ασπίδα» προστατεύοντας το 8χρονο κοριτσάκι, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.