Live η κίνηση: Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, «στο κόκκινο» το ρεύμα προς Πειραιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Live η κίνηση: Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, «στο κόκκινο» το ρεύμα προς Πειραιά

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στο ύψος της Λ. Αθηνών, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα έχει απομακρυνθεί, αλλά τα υπόλοιπα τρία παραμένουν στο σημείο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού είναι «στο κόκκινο» από το ύψος της Βαρυμπόμπης μέχρι το Αιγάλεω και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή.

Δείτε live πού έχει κίνηση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τροφές που μειώνουν κατά 24% τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης ζητούν από τον πρωθυπουργό 5 θεσμικές παρεμβάσεις για την Υγεία

Ταυτότητες: Πότε δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό όσοι έχουν ακόμα τις παλιές –Τι είπε ο Παπαστεργίου για τον Προ...

Σούπερ μάρκετ: Ποια μέτρα κατά της ακρίβειας εξετάζονται

NASA: Άρχισε ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς δεδομένων προς τον Άρη

Πλωτά κουπιά μετατρέπουν τα κύματα σε ηλεκτρική ενέργεια – Τι εδειξαν οι πρώτες δοκιμές στο Λος Άντζελες
περισσότερα
15:45 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Μαφία της Κρήτης: Τα ντιλ ναρκωτικών μέσα σε εκκλησίες – «Πάω να ανάψω κεράκια», «δεν είμαι ο Άγιος Παΐσιος, πρεζέμπορας είμαι»

Χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό τα μέλη του κυκλώματος εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών και...
15:25 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Αμφίπολη Σερρών: Επισκέψιμος για το κοινό ο Τύμβος Καστά έως τις αρχές του 2028 – Αυτοψία της Λίνας Μενδώνη στο μνημείο

Στο τέλος του 2027 ή το αργότερο στις αρχές του 2028 αναμένεται να παραδοθεί ο Τύμβος Καστά στ...
15:14 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσ...
14:43 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Λήμνος: Ιερέας κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο – Πελάτης τον έσωσε με ΚΑΡΠΑ

Αναστάτωση επικράτησε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Μύρινας, στην Λήμνο όταν ένας συνταξιού...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix