Live η κίνηση: Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, «στο κόκκινο» το ρεύμα προς Πειραιά

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στο ύψος της Λ. Αθηνών, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα έχει απομακρυνθεί, αλλά τα υπόλοιπα τρία παραμένουν στο σημείο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού είναι «στο κόκκινο» από το ύψος της Βαρυμπόμπης μέχρι το Αιγάλεω και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή.

