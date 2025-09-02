Μαφία της Κρήτης: Τα ντιλ ναρκωτικών μέσα σε εκκλησίες – «Πάω να ανάψω κεράκια», «δεν είμαι ο Άγιος Παΐσιος, πρεζέμπορας είμαι»

Κωνσταντίνα Χαϊνά

κοινωνία

Χανιά, Εκκλησία

Χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό τα μέλη του κυκλώματος εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, δρούσαν στην Κρήτη ακόμη και υπό το βλέμμα του… Θεού, μετατρέποντας τους εκκλησιαστικούς χώρους σε ένα άτυπο γραφείο επιχειρηματικών κινήσεων του υποκόσμου, πραγματοποιώντας συναλλαγές που αφορούσαν κυρίως ναρκωτικές ουσίες.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Οι αθεόφοβοι εμπλεκόμενοι της μαφίας της Κρήτης επιχείρησαν να στήσουν ένα δικό τους κράτος εν κράτει, με δικούς τους κανόνες, δικούς τους κώδικες επικοινωνίες καθώς και δικά τους πρόσωπα σε καίριες θέσεις. Στην ογκωδέστατη δικογραφία που περιλαμβάνει τουλάχιστον 90 άτομα, περιλαμβάνονται διάλογοι που αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιούνταν σε εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Λουκά και του Αγίου Νεκτάριου, και πολλές άλλες.

«Πάω να ανάψω κεράκια»

Μέσα από μία τηλεφωνική συνομιλία, προκύπτει ότι ένας εκ των κατηγορουμένων, ο αποκαλούμενος «Κώστας», συναντήθηκε με έναν πελάτη, ο οποίος παραμένει άγνωστος, προκειμένου να τον προμηθεύσει ηρωίνη, ποσότητας 3 γραμματίων, έναντι του κατ’ ελάχιστου χρηματικού ποσού των 45 ευρώ. Σε μεταγενέστερη κλήση, ο πελάτης απολογείται στον κατηγορούμενο, λέγοντάς του πως έχει μόνο 40 ευρώ.

Μάλιστα, η συναλλαγή, όπως αναφέρεται στην δικογραφία, πραγματοποιήθηκε σε εκκλησία και ο πελάτης χρησιμοποιεί κωδικοποίηση, λέγοντάς του ότι «πάω να ανάψω κεράκια», εννοώντας να μεταβεί για την συναλλαγή.

Σε διαφορετική περίπτωση, ένας από τους δεκάδες κατηγορούμενους, που σύμφωνα με την δικογραφία έχει πραγματοποιήσει έως τώρα 600 συναλλαγές-αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, μαζί με την γυναίκα του, χρησιμοποιώντας και διακινητές, συνομιλεί τηλεφωνικά με πελάτη, με τον οποίο συναντήθηκε προκειμένου να τον προμηθεύσει κοκαΐνη ποσότητας 1 γραμμαρίου, την οποία αναφέρουν ως «ένα μέτρο», έναντι χρηματικού ποσού των 100 ευρώ.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία στο Δαρμαροχώρι.

Ο αποκαλούμενος ως «Αντώνης», σε άλλη συνομιλία, επικοινωνεί με έναν άνδρα, και προκύπτει ότι πραγματοποίησε ύποπτη συναλλαγή, προμηθεύοντάς τον με κοκαΐνη αγνώστου βάρους, έναντι αγνώστου χρηματικού ποσού. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, στο πλαίσιο της συνωμοτικής δράσης και συγκάλυψης της παράνομης δραστηριότητας, η συνομιλία είναι λακωνική και αποφεύγεται από τους συνομιλητές οποιαδήποτε αναφορά που να παραπέμπει σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για ακόμη μία φορά, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εκκλησία, αυτή του Αγίου Λουκά.

«Σου έχω δώσει 100 φορές»

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι, σε γενικό πλαίσιο, χρησιμοποιούσαν Αγίους προκειμένου να αστειευτούν ή να απαντήσουν σε πελάτες. Για παράδειγμα, σε μία συνομιλία που συμμετέχουν ο λεγόμενος «Μπίγκαλης» που μιλάει με τον αποκαλούμενο «Μιχάλη», ο δεύτερος στο πλαίσιο της γνωριμίας τους και των μεταξύ τους συναλλαγών στην αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών, τον ενημερώνει πως διαθέτει ένα κινητό, το οποίο του το προσφέρει έναντι αμοιβής.

Ο «Μπίγκαλης» αν και διστακτικός, εν τέλει δέχεται και ο «Μιχάλης» του φέρνει την συσκευή, πλησίον του χώρου ενός πάρκινγκ, προκειμένου να την εξετάσει, λαμβάνοντας μέτρα για να μην γίνει αντιληπτός κατά την παράδοση. Στη συνέχεια, ο πρώτος, αφού εξέτασε το κινητό και αντιλήφθηκε προφανώς ότι αποτελεί προϊόν κλοπής, και σκεπτόμενος τον ενδεχόμενο κίνδυνο να επισημανθεί από τις διωκτικές Αρχές, καθώς και να αποκαλυφθεί η παράνομη δράση του, εκνευρίζεται, και συνομιλεί εκ νέου μαζί του.

Κατά την διάρκεια της νέας συνομιλίας τους, ο «Μπίγκαλης» του επιτίθεται φραστικά, αναφέροντάς του ότι τον έχει βοηθήσει πολλές φορές προμηθεύοντάς τον με ναρκωτικές ουσίες, χωρίς να λάβει αντίτιμο, και ότι παρόλα αυτά εκείνος με την συμπεριφορά του, του δημιουργεί προβλήματα.

«Μπίγκαλης»: Άκου, σου ‘χω δώσει 100 φορές. Χθες μου ζήτησες λεφτά και μαύρο. Και στα έδωσα. Σε έχω γράψει, καταγεγραμμένο από τις κάμερες. Ρε μαλ@@@, δεν είμαι ο Άγιος Παΐσιος, πρεζέμπορας είμαι ρε… Και βάζω και αμάξια και παρκαδόρος, και καλό παιδί και έχω και γκόμενα. Έχετε τρελαθεί ρε; Πάρ’ το αυτό ρε… Εμένα ρε μαλ@@; Εμένα θα το κάνεις; Σου έχω φερθεί καλά ρε φίλε, αλλά μάλλον… εντάξει».

