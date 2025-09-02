Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche

Enikos Newsroom

κοινωνία

Οδηγός Porsche

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 45χρονη οδηγός της Porsche που κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Έπειτα από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, της στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης με ταυτόχρονη απαγόρευση οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος και καταβολής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Η 45χρονη κατηγορείται για ένα κακούργημα και τα τρία πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη (κακούργημα), σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη από τον υπαίτιο οδηγό του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα με σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου, την οποία ομολόγησε).

Απολογούμενη φέρεται να αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, όπως επίσης ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανέφερε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ κι ότι πληροφορήθηκε για το τροχαίο όταν την πήγε στο νοσοκομείο η φίλη της. «Ευτυχώς σώθηκαν τα παιδιά» φέρεται να είπε για τους δύο νεαρούς τραυματίες.

Στο μεταξύ, οι δύο τραυματίες, επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το πολυτελές όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- η 26χρονη οδηγός σε ΜΕΘ και ο 28χρονος φίλος της σε απλή κλίνη.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τροφές που μειώνουν κατά 24% τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης ζητούν από τον πρωθυπουργό 5 θεσμικές παρεμβάσεις για την Υγεία

Ταυτότητες: Πότε δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό όσοι έχουν ακόμα τις παλιές –Τι είπε ο Παπαστεργίου για τον Προ...

Σούπερ μάρκετ: Ποια μέτρα κατά της ακρίβειας εξετάζονται

NASA: Άρχισε ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς δεδομένων προς τον Άρη

Πλωτά κουπιά μετατρέπουν τα κύματα σε ηλεκτρική ενέργεια – Τι εδειξαν οι πρώτες δοκιμές στο Λος Άντζελες
περισσότερα
16:02 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Live η κίνηση: Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, «στο κόκκινο» το ρεύμα προς Πειραιά

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κ...
15:45 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Μαφία της Κρήτης: Τα ντιλ ναρκωτικών μέσα σε εκκλησίες – «Πάω να ανάψω κεράκια», «δεν είμαι ο Άγιος Παΐσιος, πρεζέμπορας είμαι»

Χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό τα μέλη του κυκλώματος εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών και...
15:25 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Αμφίπολη Σερρών: Επισκέψιμος για το κοινό ο Τύμβος Καστά έως τις αρχές του 2028 – Αυτοψία της Λίνας Μενδώνη στο μνημείο

Στο τέλος του 2027 ή το αργότερο στις αρχές του 2028 αναμένεται να παραδοθεί ο Τύμβος Καστά στ...
14:43 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Λήμνος: Ιερέας κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο – Πελάτης τον έσωσε με ΚΑΡΠΑ

Αναστάτωση επικράτησε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Μύρινας, στην Λήμνο όταν ένας συνταξιού...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix