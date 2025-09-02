Αριζόνα: Βίντεο από το «τείχος σκόνης» που σκέπασε το αεροδρόμιο του Φοίνιξ κάνει τον γύρο του διαδικτύου – «Νόμιζα ότι ήταν AI για μια στιγμή»

Ένα βίντεο που καταγράφηκε από επιβάτη αεροπλάνου και δείχνει ένα τεράστιο «τείχος σκόνης» να καταπίνει το αεροδρόμιο του Φοίνιξ, στην Αριζόνα, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το εντυπωσιακό, αλλά και επικίνδυνο φαινόμενο που σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Αυγούστου.

Τότε, μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε έναν γιγάντιο τοίχο σκόνης που σκέπασε τη μητροπολιτική περιοχή του Φοίνιξ, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό, κόβοντας την ηλεκτροδότηση και καθηλώνοντας πτήσεις σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UNILAD Tech (@uniladtech)



Το φαινόμενο είναι γνωστό μετεωρολογικά ως «haboob» και πρόκειται για καταιγίδες σκόνης που δημιουργούνται από ισχυρούς ανέμους που σπρώχνουν τεράστιες ποσότητες σωματιδίων, συνήθως σε επίπεδες και άνυδρες περιοχές.

Η Δευτέρα 26 Αυγούστου δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς μετά το haboob ακολούθησαν έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο Sky Harbor του Φοίνιξ, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε τμήμα της στέγης ενός τερματικού σταθμού.

Το εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφηκε μέσα από καμπίνα αεροπλάνου προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο TikTok, όπου και δημοσιεύθηκε αρχικά.



«Φίλε, νόμιζα ότι ήταν AI για μια στιγμή. Είναι αληθινό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι σαν εκείνη τη σκηνή από το 2012», αναφερόμενος στην κινηματογραφική ταινία.

Την ίδια στιγμή, ένας τρίτος χρήστης επεσήμανε: «Αυτό συμβαίνει συχνά στην Αριζόνα. Οπότε ας μην κάνουμε σαν να είναι κάτι καινούργιο».