Αριζόνα: Βίντεο από το «τείχος σκόνης» που σκέπασε το αεροδρόμιο του Φοίνιξ κάνει τον γύρο του διαδικτύου – «Νόμιζα ότι ήταν AI για μια στιγμή»

Enikos Newsroom

διεθνή

Αριζόνα: Βίντεο από το «τείχος σκόνης» που σκέπασε το αεροδρόμιο του Φοίνιξ κάνει τον γύρο του διαδικτύου – «Νόμιζα ότι ήταν AI για μια στιγμή»
Πηγή: Instagram / @uniladtech

Ένα βίντεο που καταγράφηκε από επιβάτη αεροπλάνου και δείχνει ένα τεράστιο «τείχος σκόνης» να καταπίνει το αεροδρόμιο του Φοίνιξ, στην Αριζόνα, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το εντυπωσιακό, αλλά και επικίνδυνο φαινόμενο που σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Αυγούστου.

Τότε, μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε έναν γιγάντιο τοίχο σκόνης που σκέπασε τη μητροπολιτική περιοχή του Φοίνιξ, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό, κόβοντας την ηλεκτροδότηση και καθηλώνοντας πτήσεις σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UNILAD Tech (@uniladtech)


Το φαινόμενο είναι γνωστό μετεωρολογικά ως «haboob» και πρόκειται για καταιγίδες σκόνης που δημιουργούνται από ισχυρούς ανέμους που σπρώχνουν τεράστιες ποσότητες σωματιδίων, συνήθως σε επίπεδες και άνυδρες περιοχές.

Η Δευτέρα 26 Αυγούστου δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς μετά το haboob ακολούθησαν έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο Sky Harbor του Φοίνιξ, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε τμήμα της στέγης ενός τερματικού σταθμού.

Το εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφηκε μέσα από καμπίνα αεροπλάνου προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο TikTok, όπου και δημοσιεύθηκε αρχικά.

@luke.jtWeather be wilding♬ M83 Solitude – Grace


«Φίλε, νόμιζα ότι ήταν AI για μια στιγμή. Είναι αληθινό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι σαν εκείνη τη σκηνή από το 2012», αναφερόμενος στην κινηματογραφική ταινία.

Την ίδια στιγμή, ένας τρίτος χρήστης επεσήμανε: «Αυτό συμβαίνει συχνά στην Αριζόνα. Οπότε ας μην κάνουμε σαν να είναι κάτι καινούργιο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τροφές που μειώνουν κατά 24% τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης ζητούν από τον πρωθυπουργό 5 θεσμικές παρεμβάσεις για την Υγεία

Ταυτότητες: Πότε δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό όσοι έχουν ακόμα τις παλιές –Τι είπε ο Παπαστεργίου για τον Προ...

Σούπερ μάρκετ: Ποια μέτρα κατά της ακρίβειας εξετάζονται

NASA: Άρχισε ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς δεδομένων προς τον Άρη

Πλωτά κουπιά μετατρέπουν τα κύματα σε ηλεκτρική ενέργεια – Τι εδειξαν οι πρώτες δοκιμές στο Λος Άντζελες
περισσότερα
15:50 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Νέος ισχυρός σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Αφγανιστάν, π...
15:25 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν: Κατηγορεί την Ευρώπη για «υστερία» και ότι διαδίδει «ιστορίες φρίκης» για πιθανή ρωσική επίθεση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα ουδέποτε αντιτάχθηκε σε ενδεχόμενη...
15:20 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνα: Το Πεκίνο θα επιδείξει αύριο τα νέα υπερσύγχρονα όπλα του – Το «μήνυμα» που στέλνουν προς τη Δύση

Στις 3 Σεπτεμβρίου το Πεκίνο θα τραβήξει τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη. Η στρατιωτική παρέ...
14:51 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Θα «τρολάρει» τον Μπάιντεν με ένα «autopen πορτρέτο» σε γκαλερί στον Λευκό Οίκο – «Θα είναι αμφιλεγόμενο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πως ένα νέο πορτρέτο του προκατόχου του, Τζο Μπά...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix